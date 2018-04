Bundesliga heute live: Den 29. Buli-Spieltag im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen

Primera Division So 08.04. Derby-Time! Bleibt Real Madrid an Atletico dran? Primera División Live Alaves -

Am Samstag kann der FC Bayern München sich bereits am 29. Spieltag die Meisterschaft holen. Neben den Münchnern sind heute aber unter anderem auch noch Köln, Gladbach, Wolfsburg, der HSV und Schalke im Einsatz. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und den Livestreams im Internet.

Während die Bayern in Augsburg vor der sechsten Meisterschaft in Folge stehen, gibt es gleichzeitig zwei Duelle im Abstiegskampf: Der 1. FC Köln empfängt Mainz und Wolfsburg gastiert in Freiburg. Außerdem: Das Tabellenschlusslicht Hamburg empfängt Schalke.

Bundesliga heute live im TV oder Livestream anschauen

Die Samstagsspiele der Bundesliga werden am 29. Spieltag ausschließlich vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sky bietet um 15.30 Uhr neben den Einzelspielen auch eine Konferenz mit allen vier gleichzeitig laufenden Partien an. Das Spiel um 18.30 Uhr zwischen dem HSV und Schalke 04 gibt es anschließend als Einzelspiel.

Neben der Möglichkeit, die Matches im TV zu verfolgen, können Sky-Kunden alle Partien sowie die Konferenz auch im Livestream auf Skygo sehen.

Sky ist im Studio folgendermaßen besetzt:

Moderation: Britta Hofmann, Sebastian Hellmann

Experten: Lothar Matthäus, Christoph Metzelder, Reiner Calmund

SPOX bietet zudem für alle Spiele sowie zur Konferenz einen Liveticker an.

© getty

Bundesliga-Highlights zum 29. Spieltag

Nur 40 Minuten nach dem Abpfiff könnt ihr euch die Highlights der Partien auf DAZN anschauen. Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos, danach kostet die Mitgliedschaft 9,99 Euro.

Auf DAZN gibt es zudem die europäischen Top-Ligen aus England, Spanien, Italien und Frankreich live zu sehen. Zusätzlich hat DAZN die US-Profiligen NBA, NFL und MLB im Programm und zeigt immer wieder ausgewählte Highlights aus der Sportwelt wie den Boxkampf zwischen Anthony Joshua und Joseph Parker.

Hier geht's zum Gratis-Probemonat bei DAZN.

Bundesliga, die Partien des 29. Spieltags

Heimteam Auswärts Uhrzeit Sender Kommentator (Einzell) Kommentator (Konferenz) 1. FC Köln Mainz 05 15.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 2 Toni Tomic Roland Evers Borussia Mönchengladbach Hertha BSC 15.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 5 Marcus Lindemann Hansi Küpper FC Augsburg FC Bayern 15.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 3 Kai Dittmann Wolff Fuss SC Freiburg Wolfsburg 15.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 4 Jonas Friedrich Markus Götz HSV Schalke 18.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 1 Martin Groß -

Die Konferenz beginnt bereits um 13 Uhr und wird auf Sky Sport Bundesliga 1 übertragen.

Bundesliga, die Tabelle vor den Samstagsspielen