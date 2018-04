Bayer Leverkusen: Das Restprogramm der Werkself im Überblick

Matchroom Boxing Sa 05.05. Haye vs. Bellew: Die Revanche im Hass-Duell Premier League FK Krasnodar -

Im Kampf um die Champions League musste Bayer Leverkusen am 32. Spieltag einen bitteren Rückschlag hinnehmen. SPOX zeigt euch, auf welche Mannschaften die Elf von Heiko Herrlich im Saisonendspurt noch trifft.

Nachdem sich die Werkself zwischendurch wieder auf den vierten Platz vorgearbeitet hatte, folgten gegen Borussia Dortmund und den VfB Stuttgart zwei Niederlagen in Folge. Die anvisierte Qualifikation für die Königsklasse ist damit wieder in Gefahr geraten.

Bayer Leverkusen: Das Restprogramm in der Bundesliga

Spieltag Spielort Datum Anstoß Gegner 33 Bremen Sa., 05.05. 15.30 Uhr Werder Bremen 34 Leverkusen Sa., 12.05. 15.30 Uhr Hannover 96

Am 33. Spieltag muss Bayer die schwere Reise ins Bremer Auswärtsstadion antreten, unter Trainer Florian Kohfeldt sind die Werderaner im eigenen Stadion immer noch ungeschlagen.

Zum Abschluss kommt Aufsteiger Hannover 96 in die Bay-Arena, die seit dem neunten Spieltag auf einen Sieg in fremden Stadien warten und nur einen Erfolg in den letzten zehn Partien bejubeln konnten.

Bayer Leverkusen: Die Ausgangslage vor dem 33. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 3. Borussia Dortmund 32 62:42 20 55 4. TSG Hoffenheim 32 63:45 18 52 5. Bayer Leverkusen 32 55:42 13 51 6. RB Leipzig 32 47:50 -3 47 7. Eintracht Frankfurt 32 42:44 -2 46 8. VfB Stuttgart 32 30:35 -5 45

Die TSG 1899 Hoffenheim nutzte die Schwächephase der Bayer-Elf und zog am vergangenen Spieltag in der Tabelle an Leverkusen vorbei. Im Endspurt der Saison muss Leverkusen nun auf einen Ausrutscher der Kraichgauer oder des BVB hoffen, um in die Königsklasse einzuziehen.

Die Qualifikation für die Europa League scheint angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf den siebten Platz hingegen so gut wie sicher.