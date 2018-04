Bayer Leverkusen: Das Restprogramm der Werkself in der Bundesliga

Primera División Live Girona -

Drei Spieltage vor Saisonende steht ein dickes Fragezeichen hinter Bayer 04. Gegen die direkte Konkurrenz aus Frankfurt und Leipzig wurden souveräne Siege im Kampf um die Champions League eingefahren. In der vergangenen Woche gab es für die Werkself im DFB-Pokal ein 2:6 gegen Bayern, am Samstagabend folgte eine desolate Vorstellung in Dortmund.

Bayer steht mit 51 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz, zwischen Europa League und Königsklasse. Aktuell sind es zwei Punkte Vorsprung auf den fünften Platz. In Dortmund hätten die Leverkusener mit einem Punktgewinn auf den dritten Platz springen können, jedoch wurde die Werkself von Dortmund mit 0:4 nach Hause geschickt (Die Analyse zum Spiel gibt es hier). SPOX wirft einen Blick auf das Restprogramm der Werkself.

Bayer 04: Die verbleibenden drei Spiele

Spieltag Datum Heim Auswärts 32 28.04.18 Bayer 04 VfB Stuttgart 33 05.05.18 Werder Bremen Bayer 04 34 12.05.18 Bayer 04 Hannover 96

Kurz und knapp: Das Restprogramm der Leverkusener ist machbar, hätte aber auch einfacher sein können. Stuttgart kommt als Gegner ganz gelegen. Der VfB spielt zwar eine bärenstarke Rückrunde, hat allerdings erst 29 Tore erzielt. Für Bayers wackelige Defensive womöglich die richtige Medizin. Danach spielt Bayer gegen Bremen und Hannover, beides Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel, die sich dem Abstiegskampf gerade so entziehen konnten.

Bayer Leverkusen: Wohin geht die Reise?

Die Europa League wurde von Leverkusen als Minimalziel ausgerufen, und das sollte die Werkself auch auf jeden Fall erreichen. Bei diesem Restprogramm sollten mindestens sechs Punkte für Bayer rausspringen. Idealerweise holen die Leverkusener, die als Favorit in jedes der verbleibenden Spiele gehen, die maximale Punkteausbeute und sichern sich einen Platz in der Champions League. Patzt Dortmund, ist die direkte Qualifikation möglich.