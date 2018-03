Wendell von Bayer Leverkusen: "Mit Blut in den Augen"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts League One Portsmouth -

Oxford

Die Weltmeisterschaft 2018 ist für Wendell noch immer ein wichtiges Thema. Der Außenverteidiger von Bayer Leverkusen will sich für eine Nominierung empfehlen und arbeitet dafür an seinen Schwächen.

Seit Sommer 2014 spielt Wendell in der Bundesliga. Die Bilanz des Brasilianers kann sich mit 106 Partien durchaus sehen lassen, wenngleich die satte Anzahl von 30 gelben Karten und drei Platzverweisen doch einen Makel darstellt.

"Wir Südamerikaner sind heißblütig. Wir spielen in den großen Spielen aggressiver. Man sagt bei uns: "Wir spielen mit Blut in den Augen", gesteht sich der Brasilianer im Gespräch mit dem kicker ein. Ihm würden dementsprechend "dumme Fouls" unterlaufen.

Wendell orientiert sich an Vorbild Marcelo

Diese will Wendell nun abstellen und sucht dafür Rat bei Teamkollegen wie Lars Bender oder Julian Baumgartlinger. Noch dazu kommt die Orientierung an Landsmann Marcelo: "In ein, zwei Jahren möchte ich sein Niveau erreicht haben."

Vorerst muss Wendell aber mit Marcelo um einen Platz im WM-Kader Brasiliens streiten: "Der Trainer hat gesagt, ich soll in Leverkusen weiter auf hohem Niveau spielen, aber dieses Jahr ist es für mich ein bisschen schwieriger: Bayer spielt nicht in der Champions League."

Die Bundesliga-Spieler mit der meisten Einsatzzeit: Von wegen nur Torhüter! © getty 1/19 Nach gut zwei Dritteln der Saison haben noch erstaunlich viele Spieler keine einzige Minute verpasst. Unter den Dauerbrennern der 18 Klubs sind aber nicht nur Torhüter, auch wenn das bei den Bayern der Fall ist. © getty 2/19 2250 Minuten in effektiver Spielzeit ausgedrückt ist die Saison 2017/18 alt. Timo Horn hat noch keine einzige Spielminute verpasst und ist damit Kölns Dauerbrenner. © getty 3/19 Hamburger SV: Christian Mathenia mit 2070 Spielminuten. © getty 4/19 FSV Mainz 05: Giulio Donati mit 1943 Spielminuten. © getty 5/19 VfL Wolfsburg: Koen Casteels mit 2250 Spielminuten. © getty 6/19 Werder Bremen: Jiri Pavlenka mit 2250 Spielminuten. © getty 7/19 SC Freiburg: Christian Günter mit 2250 Spielminuten. Der 25-jährige Linksfuß ist einer von fünf Feldspielern, die noch keine Minute der Saison verpasst haben. © getty 8/19 Hertha BSC: Marvin Plattenhardt mit 2250 Spielminuten. © getty 9/19 Hannover 96: Matthias Ostrzolek mit 2110 Spielminuten. © getty 10/19 FC Augsburg: Marwin Hitz mit 2250 Spielminuten. © imago 11/19 VfB Stuttgart: Benjamin Pavard (l.) und Ron-Robert Zieler (2.v.l.) mit jeweils 2250 Spielminuten. © imago 12/19 Borussia Mönchengladbach: Matthias Ginter (l.) und Jannik Vestergaard mit jeweils 2250 Spielminuten. © getty 13/19 TSG 1899 Hoffenheim: Oliver Baumann mit 2250 Spielminuten. © getty 14/19 RB Leipzig: Peter Gulacsi mit 2250 Spielminuten. © getty 15/19 Bayer Leverkusen: Bernd Leno mit 2250 Spielminuten. © getty 16/19 Eintracht Frankfurt: Lukas Hradecky mit 2250 Spielminuten. © getty 17/19 Borussia Dortmund: Roman Bürki mit 2160 Spielminuten. © imago 18/19 FC Schalke 04: Ralf Fährmann (l.) und Naldo mit jeweils 2250 Spielminuten. © getty 19/19 FC Bayern München: Sven Ulreich mit 1800 Spielminuten.

Wendell träumt vom Pokalfinale

Dort ist Marcelo seit mehreren Jahren aktiv - und er spielt nicht so deutsch wie Wendell: "In Brasilien wird von Außenverteidigern erwartet, dass sie immer nach vorne spielen, die Defensive ist nicht so wichtig. In Deutschland musste ich mich erst mal umstellen."

Wenn es schon nicht für die Champions League gereicht hat, kann es in diesem Jahr doch für das Pokalfinale reichen. Das weiß auch Wendell: "Okay, die Bayern sind sehr stark, aber wir spielen zu Hause. Wir haben eine große Chance, nach Berlin zu fahren."