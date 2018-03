VfL Wolfsburg: Geht Sportdirektor Olaf Rebbe noch vor dem Sommer?

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Superliga Bröndby -

Hobro Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga CA Tucuman -

Boca Juniors UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies Italien -

England Friendlies Spanien -

Argentinien

In Wolfsburg läuten die Alarmglocken, das Wochenende könnte den Sturz auf den Relegationsplatz bedeuten. Nachdem der Trainer ausgetauscht wurde, könnte es nun auch den Sportdirektor treffen.

Beim VfL Wolfsburg läuft derzeit nichts wie geplant. Am 27. Spieltag droht der Absturz auf den Relegationsplatz. Nachdem der Trainer ausgetauscht wurde, könnte es nun auch für Sportdirektor Olaf Rebbe eng werden.

Im Dezember 2016 wurde Rebbe als Nachfolger von Klaus Allofs beim VfL Wolfsburg installiert. Seitdem hat der Sportdirektor vier Trainer präsentiert, der neueste Versuch lautet Feuerwehrmann Bruno Labbadia.

Die sportliche Misere bei den Wölfen konnte nun nach Allofs auch Nachfolger Rebbe seinen Job kosten. Wie der kicker berichtet, ist es nicht mehr unwahrscheinlich, dass Klub und Funktionär noch vor dem Sommer getrennte Wege gehen.

Wolfsburg droht Relegationsplatz

Der 39-Jährige soll über den Sommer hinaus ohnehin keine Perspektive mehr im Klub haben. Dass Wolfsburg sich aber noch früher von ihm trennt, scheint angesichts letzter Ereignisse nicht mehr unwahrscheinlich.

Am 27. Spieltag könnte Wolfsburg auf den Relegationsplatz abrutschen. Das Team empfängt den FC Schalke 04 am Samstagabend (18.30 Uhr im LIVETICKER), während der 1. FSV Mainz 05 am Nachmittag gegen Eintracht Frankfurt spielt.