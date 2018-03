Trotz Sprung auf Rang acht: Taifun Korkut und VfB meiden Blick nach Europa

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? A-League Live FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Indian Super League Bengaluru -

Chennai Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Cup Genk -

Lüttich Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Superliga Bröndby -

Hobro Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Premier League Dynamo Kiew -

Poltawa Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga Tucuman -

Boca Juniors Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland

Auch nach dem siebten Spiel in Serie ohne Niederlage und dem Sprung auf Rang acht meidet Trainer Tayfun Korkut vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart den Blick nach Europa

"Wir sollten weiter nur an unser Ziel denken, rechnerisch nicht mehr absteigen zu können", sagte Korkut am Freitagabend nach dem 2:1 (1:0) beim SC Freiburg: "Bis dahin wird keiner im Verein an etwas Anderes denken."

Unter Korkut haben die Schwaben 17 von 21 möglichen Punkten eingefahren, nach dem Auftakt des 27. Spieltags war der VfB die zweitbeste Mannschaft der Rückrunde. Die Situation ist zudem komfortabel: Der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz beträgt satte 19 Punkte, der Abstand zu den internationalen Rängen lediglich drei Zähler.

"Die imaginäre Linie von 40 Punkten ist weiter unser Ziel", sagte Doppeltorschütze Mario Gomez: "Wir sollten weiter gelassen an die Sache herangehen und von Spiel zu Spiel denken. Dann haben wir noch ein paar schöne Wochen."