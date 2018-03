Thiago: Timo Werner "erinnert mich an den jungen Fernando Torres"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? A-League Live Melbourne City -

Im Vorfeld des Länderspiels zwischen Spanien und Deutschland hat Thiago über den deutschen Fußball gesprochen. Sonderlob gab es für einen Leipzig-Spieler Timo Werner.



Mittelfeldspieler Thiago vom FC Bayern München hat sich vor dem hochklassigen Remis zwischen Spanien und Deutschland (1:1) zum Fußball in seiner Wahlheimat geäußert und dabei Timo Werner von RB Leipzig gelobt.

"Er ist wahnsinnig schnell. Er erinnert mich ein bisschen an den jungen Fernando Torres, weil er einen unglaublichen Antritt hat und so schnell ins Laufen kommt", sagte er im Interview mit der Marca. "Er sucht immer nach Lücken in der Defensive des Gegners."

Auch von Leon Goretzka, seinem kommenden Teamkollegen beim deutschen Rekordmeister, hat er eine hohe Meinung. Statt einen noch größeren Konkurrenzkampf zu befürchten, freut sich der 26-Jährige auf einen Spieler "mit großer Qualität, der uns sehr gut tun wird".

Für Thiago geht es nach dem Spiel am Freitag in Düsseldorf nun weiter nach Spanien. Dort steht am Dienstag ein Test gegen Argentinien auf dem Programm.