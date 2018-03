Tayfun Korkut: Wenig Hoffnung für die Reservisten beim VfB Stuttgart

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Trainer Tayfun Korkut vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat seinen Reservisten auch vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/LIVETICKER) beim 1. FC Köln wenig Hoffnung auf einen Einsatz von Beginn an gemacht. Der 43-Jährige wird wohl zum dritten Mal in Folge dieselbe Startelf aufbieten.



"Wir werden die Grundordnung nicht verändern. Die Performance auf dem Platz ist gut, warum soll ich dann nach etwas anderem suchen", sagte Korkut am Freitag. Er sei ohnehin "kein großer Fan von Veränderungen jede Woche. Wenn etwas stabil sein soll, müssen sich die Spieler einspielen." Betroffen beim VfB sind derzeit Profis wie Chadrac Akolo, Anastasios Donis, Berkan Özcan, Takuma Asano oder Dennis Aogo.

Korkut hatte bei den Schwaben am 29. Januar die Nachfolge von Hannes Wolf angetreten und seitdem zehn Punkte aus vier Spielen geholt. Die letzten drei Partien gewann der VfB jeweils mit 1:0.

Doch Korkut warnt: "Wir dürfen uns nicht zu sicher fühlen. Erfolge machen nicht immun. Sie geben Kraft, aber es kann dich immer erwischen, wie bei einer Krankheit. Deshalb müssen wir auf der Hut sein."