Stefan Reuter: Nationalmannschaft für Philipp Max "Frage der Zeit"

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis

Für Außenverteidiger Philipp Max vom FC Augsburg ist eine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft nur noch "eine Frage der Zeit". Das zumindest glaubt FCA-Manager Stefan Reuter. Max müsse dafür "hier weiter seine Leistung abrufen", sagte der Weltmeister von 1990 bei Sport1.



Dass Max (24) im Vorfeld der Länderspielkracher am Freitag gegen Spanien in Düsseldorf und vier Tage später gegen Brasilien in Berlin (jeweils 20.45 Uhr) im erweiterten Kandidatenkreis genannt wurde, "zeigt, dass er auf dem richtigen Weg ist", findet Reuter.

Bundestrainer Joachim Löw verzichtet beim Auftakt ins WM-Jahr auf den besten Torvorbereiter der Bundesliga (13 Assists). Reuter hatte dies "fast befürchtet, da Jogi Löw so kurz vor der WM auf die etablierten und bewährten Kräfte setzt, die schon Erfahrung im Kreis der Nationalmannschaft haben".

Max' Stunde könne wohl erst nach der Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) schlagen, glaubt Reuter. "Wenn an Verletzungen nichts passiert, glaube ich nicht, dass ein Neuling mitgenommen wird", sagte er.

Auf der defensiven Außenbahn hätten derzeit Jonas Hector (1. FC Köln) und Marvin Plattenhardt (Hertha BSC) die Nase vorn. Beide stehen aktuell im Kader. "Sauer bin ich nicht", sagte Reuter dazu, für Max aber sei es "schade".