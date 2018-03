RB-Leipzig-Boss Mintzlaff über Transfers, Wachstum und Trainer Ralph Hasenhüttl

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds

Oliver Mintzlaff von RB Leipzig hat sich zur sportlichen Entwicklung seines Vereins geäußert. Dabei sprach er über die Champions League, Trainer Ralph Hasenhüttl, mögliche Transfers und Timo Werner.

"Mittelfristig, also in den nächsten Jahren, wollen wir konstant unter die ersten vier", sagt Mintzlaff in der Sport Bild. Dementsprechend ist der derzeitige Rang sechs als Sicht der Bullen völlig in Ordnung. Die Qualifikation zur Königsklasse sei "bei weitem keine Pflicht."

Klar ist aber, dass die Champions League finanziell die besten Aussichten bietet: "Ralf Rangnick und sein Scouting-Team arbeiten an drei Plänen. Der Champions-League-Plan bietet natürlich andere Möglichkeiten, bestimmte Spieler für uns zu gewinnen."

Mintzlaff: "Hier gibt es kein Harakiri"

Diese bestimmten Spieler sollen weiterhin jung und entwicklungsfähig sein. Mintzlaff spricht in diesem Zusammenhang von "neuen" Timo Werner oder Emil Forsberg: "Mal eben 100, 200 Millionen zu investieren können und wollen wir nicht. Hier gibt es kein Harakiri."

Organisches Wachstum ist das Ziel RB Leipzigs, das macht Mintzlaff deutlich. Dementsprechend wird es auch Gespräche mit Ralph Hasenhüttl geben. Dem Trainer wird nicht pauschal das Vertrauen ausgesprochen.

Kritik und Lob für Hasenhüttl

"Wir rechnen Ralph Hasenhüttl die bisherigen Ergebnisse seiner mehr als eineinhalb Jahre bei uns hoch an", sagt Mintzlaff. Er fügt aber an: "Es gab auch Spiele, in denen wir unser Spiel und unsere DNA nicht so auf den Platz gebracht haben."

Die ständige Überprüfung der eigenen Fortschritte ist das Geschäftsmodell Leipzigs: "Das ist bei uns ein völlig normaler Prozess - in allen Bereichen des Vereins. Es geht immer darum, zu lernen und besser zu werden."

Leipzig lässt Spieler nicht ziehen

Für die ständige Entwicklung ist es durchaus nötig, dass ausgebildete Spieler auch in den eigenen Reihen bleiben. Dieses Modell will Mintzlaff weiter verfolgen: "Es ist kein Wunschkonzert, wann welcher Spieler wohin geht. Die Entscheidungshoheit bleibt immer beim Verein."

Dennoch ist für Mintzlaff auch klar: "Wenn wir jetzt Spieler verkaufen würden, hätten wir immense Transfergewinne." Dass das aber nicht geplant ist, ist angesichts der sportlichen Vorhaben in Leipzig ohnehin klar.