Matthias Sammer über den Hamburger SV: "Es ist sowieso alles trostlos"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts League One Portsmouth -

Oxford

Matthias Sammer hat verschiedene Ansätze für die Probleme des Hamburger SV. Der TV-Experte sieht vor allem die Organisation bei den Hanseaten als fehleranfällig an, sieht Investor Klaus-Michael Kühne aber positiv.

Geldgeber Kühne steht in Hamburg immer wieder in der Diskussion. Zuletzt warf ihm Ex-Spieler Frank Rost vor, nicht die Interessen des Klubs zu verfolgen, sondern vor allem am eigenen Profit interessiert zu sein.

Damit kann Eurosport-Experte Sammer aber nur wenig anfangen. Er meint: "Zuerst einmal bewerte ich sein Engagement positiv, wenn ein Investor so viele Mittel zur Verfügung stellt, sein Herz an diesen Verein verloren hat und nur das Beste möchte."

Sammer kritisiert HSV-Organisation

Der ehemalige Funktionär des FC Bayern München erkennt im Investment von Kühne einen "positiven Gedanken", wünscht sich aber einen anderen Umgang damit: "Dies muss klar koordiniert und kommuniziert sein - vor allem in puncto Handlungsfähigkeit und Vertrauensbasis."

Letztlich sei genau das die Problematik beim Bundesliga-Dino: Die Organisation. "Alle Situationen, Positionen, Menschen und Gremien sind im Interesse des HSV so zu organisieren, dass man handlungsfähig ist und auch in der nötigen Qualität agieren kann. Das ist das Riesenproblem seit fast über einem Jahrzehnt", sagt Sammer.

"Es ist sowieso alles trostlos"

Aus diesem Problem heraus entstehe schließlich die schwierige sportliche Situation. Der HSV hat sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, alles andere als ein Abstieg käme einem Wunder gleich.

Sammer ordnet ein: "Jetzt darf man nicht zu weit denken, nicht an den Sommer, an einen möglichen Abstieg. Es ist sowieso alles irgendwie trostlos. Aber du musst dir jetzt die Freude und den Alltag irgendwie gestalten."