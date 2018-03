Schalkes Amine Harit: "Tedesco ist fast wie ein Vater"

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Amine Harit vom FC Schalke 04 ist begeistert von seinem Trainer Domenico Tedesco. Mit S04 hat der Offensivspieler große Ziele.

"Domenico Tedesco ist fast wie ein Vater für jeden, er spricht sehr viel mit allen Spielern - das ist das, was Spieler wollen. Fußballer mögen es nicht, wenn der Trainer die ganze Zeit in seinem Büro sitzt und man ihn nur beim Training sieht, wenn er seine Anweisungen gibt", sagte Harit im Gespräch mit Reviersport. "Domenico Tedesco ist da ganz anders."

Tedesco sei immer "ganz nah" bei den Profis und damit eine große Hilfe: "Er hat mir sehr viel geholfen. Die ersten sechs Monate waren unglaublich für mich, für den Verein und für die Mannschaft."

Harit, der im vergangenen Sommer vom FC Nantes zu Schalke gewechselt war, hofft "dass der Trainer mich auch in den nächsten Jahren weiter nach vorne bringt".

Schalkes Harit: "Fühle mich sehr gut aufgehoben"

Er sieht seine Zukunft auf Schalke: "Ich hoffe natürlich, dass auch ich eine große Karriere hinlegen kann - warum nicht auch auf Schalke? Ich fühle mich auf Schalke sehr gut aufgehoben, mein Vertrag läuft ja noch drei weitere Jahre."

In dieser Zeit hat Harit große Ziele: "Bayern München spielt schon jedes Jahr gut in der Champions League, was fehlt, ist ein zweiter konstant guter Klub aus der Bundesliga. Es wäre schön, wenn unsere Entwicklung so positiv weitergeht und wir diese Rolle in den nächsten Jahren vielleicht irgendwann auch übernehmen könnten."

