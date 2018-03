Endlich zur WM: Marco Reus sieht "gute Chancen, dabei zu sein"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies Italien -

England Friendlies Spanien -

Argentinien

Nationalspieler Marco Reus sieht sich nach seinem erfolgreichen Comeback nach achtmonatiger Verletzungspause auf einem guten Weg zur Weltmeisterschaft in Russland.

"Natürlich ist die WM ein großes Ziel für mich. Wenn alles normal läuft und ich meine Leistung zeige, denke ich, dass ich gute Chancen habe, dabei zu sein", sagte der Offensivspieler von Borussia Dortmund dem Online-Portal goal.com. Die WM 2014 und die EURO 2016 hatte Reus wegen Verletzungen verpasst.

Das soll in diesem Jahr nicht passieren. Bis zur in drei Monaten beginnenden WM will sich Reus, der seit seiner Rückkehr am 10. Februar bereits drei Tore in acht Spielen für den BVB schoss, erheblich steigern. "Auch wenn ich jetzt ganz gut zurückgekommen bin, weiß ich, dass ich noch viel Luft nach oben habe. Es wird sicherlich noch ein paar Monate dauern, bis ich wirklich wieder bei 100 Prozent bin", sagte der 28-Jährige.

Probleme bereite ihm unter anderem noch der hohe Spielrhythmus mit zuletzt acht Spielen in 29 Tagen. "Aktuell fällt es mir noch schwer, 90 Minuten zu spielen", so Reus.

Aus der langen Leidenszeit nach dem im DFB-Pokalfinale 2017 gegen Eintracht Frankfurt (2:1) erlittenen Kreuzbandriss habe er viel gelernt: "Mir fällt es inzwischen leichter, mit gewissen Dingen umzugehen. Viele Sachen belasten mich nicht mehr so wie es früher der Fall war. Diese Leichtigkeit gewonnen zu haben, ist ein wichtiger Punkt."