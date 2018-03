Dietmar Hamann: Florian Kohfeldt gibt Werder Bremen eine Identität

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies England -

Werder Bremen belegt aktuell den zwölften Tabellenplatz, unter Trainer Florian Kohfeldt halten die Bremer den Tabellenkeller mit ansehnlichem Fußball auf Distanz. Sky-TV-Experte Dietmar Hamann schwärmt vom Werder-Coach in höchsten Tönen - und traut Bremen langfristigen Erfolg zu.

"Bremen stand immer für attraktiven Offensivfußball. Kohfeldt hat gesagt: Wir kämpfen nicht ums Überleben, sondern wir spielen uns da raus. Du musst den Jungs dann aber auch deine Ideen vermitteln und ihnen das nötige Selbstvertrauen geben. Das hat er geschafft, und deshalb steht Werder für etwas, das man in der unteren Tabellenhälfte der Bundesliga derzeit nicht findet", lobte Hamann im Gespräch mit dem Weserkurier.

Seitdem Kohfeldt da ist, fügte der Ex-Nationalspieler hinzu, "gehen die Leute in Bremen aus dem Stadion nach Hause und sagen: Das ist unsere Mannschaft. Das in der kurzen Zeit zu schaffen, ist eine Leistung."

Kohfeldt nämlich gebe seinen Spielern mit, dass man sich auch spielerisch aus dem Keller lösen kann, im Abstiegskampf eine mutige Herangehensweise: "Ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon einmal gegeben hat. Da sagt einer: Ich mache jetzt nicht hinten die Schotten dicht, sondern habe das Vertrauen in die Spieler, dass wir spielerische Lösungen finden. Das ist etwas Außergewöhnliches, und das muss wertgeschätzt werden. Es macht einfach Spaß, Werder zuzuschauen."

Bundesliga-Top-11 des 27. Spieltags: Schnapp macht das Belfodil © getty 1/13 Am 27. Spieltag der Bundesliga baute Werder Bremen seinen Vorsprung auf die Abstiegsränge auf acht Punkte aus. Unterschiedmacher Belfodil darf in der Top-11 natürlich nicht fehlen. Auch seine Mitstreiter sind eher seltene Gäste. © getty 2/13 Philipp Tschauner (Hannover 96): Hatte mit seinen sieben Paraden großen Anteil daran, dass Hannover in Halbzeit zwei nochmal an der Punkteteilung schnuppern konnte. © getty 3/13 Benjamin Hübner (TSG Hoffenheim): Führte die meisten Zweikämpfe auf dem Platz und gewann stolze 75 Prozent, kam bei den Gästen auf die meisten Ballaktionen und traf zur 1:0-Führung. © getty 4/13 Ömer Toprak (Borussia Dortmund): Hielt den Laden mit Ausnahme von ein, zwei Wacklern im Spielaufbau souverän zusammen. Gewann alle seine sieben Zweikämpfe und spielte 90 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler. © getty 5/13 Marvin Plattenhardt (Hertha BSC): Absoluter Aktivposten auf der linken Offensivseite der Berliner. Sieben Flanken, die Vorlage zum 1:1 durch Lazaro, 90 Prozent Passquote - klasse Vorstellung. © getty 6/13 Naby Keita (RB Leipzig): Im Umschaltspiel nach vorne unersetzlich. Seine Antizipation und Pässe in die Tiefe stellten Bayern vor große Probleme. Erzielte das 1:1 selbst, bereitete den zweiten Treffer vor. © getty 7/13 Andre Schürrle (Borussia Dortmund): Extrem aktiv. Zog die meisten Sprints an (38), war an acht Torschüssen des BVB direkt beteiligt (darunter die Torvorlage zum Siegtreffer durch Batshuayi) und schlug zwölf Flanken. © getty 8/13 Leonardo Bittencourt (1. FC Köln): 48 Prozent der Kölner Angriffe gingen über seine linke Seite. Gewann als Offensivspieler 87,5 Prozent (!) seiner Zweikämpfe in Halbzeit eins. Bereitete zudem das 1:0 vor. © getty 9/13 Valentino Lazaro (Hertha BSC): War an fünf Torschüssen direkt beteiligt, schlug die meisten Flanken (9) und traf zum wichtigen 1:1 in der 56. Minute. © getty 10/13 Ishak Belfodil (Werder Bremen): Gelang sein erster Doppelpack in der Bundesliga. Gab die meisten Torschüsse aller Spieler ab (6), bereitete den Endstand vor und wusste vor allem in der ersten Halbzeit mit Übersicht und Durchsetzungsvermögen zu überzeugen. © getty 11/13 Mario Gomez (VfB Stuttgart): Fünf Schüsse, vier aufs Tor, zwei ins Tor. Alleinunterhalter in der VfB-Offensive. Das nennt man dann wohl Matchwinner. © getty 12/13 Max Kruse (Werder Bremen): Neben Belfodil der Sieggarant im Werder-Team. Hatte die meisten Ballaktionen seiner Mannschaft (70), war an insgesamt 9 der 20 Torschüsse beteiligt und erzielte den 3:1-Endstand. © SPOX 13/13 Und so sieht sie auf der Taktiktafel aus, die Bundesliga-Top-11 des 27. Spieltags.

Hamann über Werder: Da ist etwas am Wachsen

Angesichts dessen traut Hamann dem Klub darüber hinaus zu, dass unter Kohfeldt eine langfristig positive Entwicklung Einzug erhält: "Ich habe das Gefühl, dass da etwas am Wachsen ist. Im Winter hat Werder sehr interessante Spieler verpflichtet. Der junge Rashica hat sicherlich großes Potenzial. Es ergibt für mich auch Sinn, Langkamp im Herbst seiner Karriere zu holen. Damit hast du Leute, die du sofort reinwerfen kannst. Und der Kampf um die Plätze wird angeheizt."

Dementsprechend positiv fällt auch seine Prognose für die finale Saisonplatzierung aus. Hamann hatte Werder vor dem Start der laufenden Spielzeit auf den zwölften Platz getippt, dabei bleibe er.

"Dass sie wieder unten reinrutschen, kann ich mir nicht vorstellen", schloss Hamann ab. "Sie müssen sehen, dass sie schnellstmöglich von den Abstiegsplätzen wegkommen und die Saison gut zu Ende spielen. Mit Frank Baumann und Marco Bode sind sehr bodenständige Leute am Werk. Sie werden die Weichen dafür stellen, dass es in der nächsten Saison von Anfang an besser läuft."