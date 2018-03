BVB-Boss Watzke: "Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat uns überrannt"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Serie A Bologna -

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern München (18.30 Uhr im LIVETICKER) über den Rückstand zum Rekordmeister gesprochen. Der 58-Jährige kündigte zudem einen neugeschaffenen Posten in der sportlichen Leitung an und legte dar, welche Aufgaben Matthias Sammer als externer Berater erfüllen soll.

18 Punkte beträgt der Vorsprung des FC Bayern auf Borussia Dortmund, der mit etwas Schützenhilfe am 28. Spieltag gegen den großen Rivalen sogar die Meisterschaft feiern kann. Für Dortmunds Boss Watzke ist das "aktuell von völlig untergeordneter Bedeutung", wie er in einem Interview mit der Funke Mediengruppe klarstellte. Momentan gehe es nur um das Erreichen der Champions League, auch wenn Watzke "sehr wohl die Hoffnung vieler deutscher Fußballfans" registriere, "dass wir den Bayern zumindest wieder näher auf den Leib rücken. Das ist langfristig auch unser Ziel".

Im Frühjahr 2016 war der BVB noch fünf Punkte am Rekordmeister dran: "Im Sommer ist Mats Hummels dann nach München gewechselt." Hummels Abgang habe den BVB trotz der Weggänge von Ilkay Gündogan und Henrikh Mkhitaryan im gleichen Sommer "sportlich und strukturell am meisten getroffen, und Mats hat Bayern zusätzlich stabilisiert. In Aubameyang und Dembele haben wir danach noch mehr internationale Klasse verloren". Diese "geballte Häufung" an Abgängen zu kompensieren "konnten wir fast nicht schaffen".

Die Platzierungen des BVB in den vergangenen fünf Spielzeiten

Saison Platz Punkte Rückstand auf Bayern 2016/17 3 64 18 Punkte 2015/16 2 78 10 Punkte 2014/15 7 46 33 Punkte 2013/14 2 71 19 Punkte 2012/13 2 66 25 Punkte

BVB-Boss Watzke kündigt neue Position in sportlicher Leitung an

Watzke gab ganz offen zu: "Über unsere Situation haben wir uns in den vergangenen Monaten viele Gedanken gemacht und wirklich lange analysiert. Es geht längst nicht nur darum, welcher Spieler gerade kommt, geht oder spielt. Wir mussten den gesamten BVB betrachten und haben festgestellt: Die Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren hat uns überrannt."

Deshalb soll zur Entlastung der sportlichen Führung "eine neue Position unterhalb von Michael Zorc" geschaffen und ein Leiter für die Lizenzspieler-Abteilung verpflichtet werden: "Die Position umfasst ein enges Heranrücken an die Mannschaft. Nicht nur im organisatorischen Bereich. Er muss vier Eigenschaften haben. Erstens: Kompetenz - was alleine ja schon bedeutet, dass er ein aussagekräftiger Spieler gewesen sein sollte. Zweitens: Loyalität. Drittens: Kreativität. Viertens: Identität - was besagt, dass er eine BVB-Vergangenheit haben sollte. Wir führen gerade die Gespräche und haben klare Vorstellungen, wen wir wollen."

Watzke: Stöger weiter erster Ansprechpartner bei BVB-Trainersuche

Mit BVB-Legende und Eurosport-Experte Matthias Sammer hat der BVB bereits die erste hochkarätige Personalie fix gemacht, wenn auch "nur" als externen Berater. "Wir waren 2012 an München vorbeigezogen. Und dann kam zuerst Matthias Sammer. Nicht Pep Guardiola. Prompt haben sie das Triple gewonnen", erklärte Watzke: "Das hatte auch mit Matthias zu tun. Von dem Moment an haben wir uns voneinander entfernt. Er hat ja jobbedingt zugegebenermaßen schön bei uns gewildert."

Das habe den BVB aber "nicht ruhen lassen": "Die Frage war: Wie können wir eine so außerordentliche Kompetenz, die auch noch diese BVB-Vergangenheit hat, an uns binden, ohne ihn in eine Struktur zu pressen?" Die Antwort: Als externen Berater, als "Diskussionspartner mit hoher BVB-Affinität".

BVB-Umbruch: SPOX-User wollen den Neuaufbau um Reus und Pulisic © getty 1/32 Beim BVB steht im Sommer ein Umbruch bevor, Sportdirektor Michael Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kündigten eine gravierende Kaderjustierung an. Deswegen haben wir die SPOX-User gefragt, an wem der BVB festhalten soll und an wem nicht. © getty 2/32 Die Rückmeldung war riesig. Insgesamt haben über 22.800 User abgestimmt. Natürlich gab es in den Kommentaren auch negative Äußerungen. In der Formulierung haben wir jedoch bewusst vermieden, jemanden zu diffamieren. © getty 3/32 Der Umbruch des BVB wird kommen, der Verein wird sich von Spielern trennen. Uns ging es nicht darum, die Spieler bloßzustellen. Wir wollten ein Meinungsbild einholen. Wie es unter jedem Text zum Umbruch diskutiert wird. © getty 4/32 Logischerweise können die Ergebnisse "verfälscht" sein. Schließlich sind wir uns bewusst, dass nicht nur BVB-Fans abstimmen durften. Deswegen müssen die Resultate ins Verhältnis gesetzt werden. Völlig klar. © getty 5/32 Roman Bürki: Beim Keeper der Dortmunder seid ihr positiv. Etwa zwei Drittel der Abstimmenden möchten gerne am Schweizer festhalten. Ergebnis: 65 Prozent. © getty 6/32 Dominik Reimann: Auch mit dem dritten Keeper soll der BVB nach dem Voting weitermachen. Ergebnis: 56 Prozent. © getty 7/32 Sokratis: Zuletzt war der Grieche nicht mehr unumstritten. Unsere User schätzen seine Qualitäten jedoch hoch ein, zwei Drittel möchten, dass er bleibt. Ergebnis: 67 Prozent. © getty 8/32 Ömer Toprak: Anders sieht es beim 28-jährigen Innenverteidiger aus. Zuletzt stabilisierte er sich merklich, die SPOX-Community könnte sich aber zu zwei Dritteln eine Trennung vorstellen. Ergebnis: 35 Prozent. © getty 9/32 Dan-Axel Zagadou: Der flexible Defensivspieler hat eine große Lobby. Dreiviertel würden ihn gerne in der Mannschaft der Zukunft sehen. Ergebnis: 73 Prozent. © getty 10/32 Manuel Akanji: Der Winterneuzugang ist einer der unumstrittensten Spieler im Kader. Beinahe alle möchten, dass er zu einem Gesicht der Zukunft wird. Ergebnis: 90 Prozent. © getty 11/32 Raphael Guerreiro: Ähnlich deutlich sehen die Zahlen beim Portugiesen aus, der in eurer Gunst enorm hoch steht. Ergebnis: 88 Prozent. © getty 12/32 Marcel Schmelzer: Gibt es einen so extremen Cut, dass sich der BVB sogar von seinem Kapitän trennt. Zumindest bei unseren Usern steht Schmelzer zur Disposition. Zwei Drittel sehen ihn als möglichen Abgang. Ergebnis: 37 Prozent. © getty 13/32 Jeremy Toljan: Auch vom U21-Europameister ist nicht unbedingt jeder überzeugt. Das Resultat ist eng, mehr von euch tendieren jedoch dazu, ihn gehen zu lassen. Ergebnis: 42 Prozent. © getty 14/32 Lukasz Piszczek: Dagegen immer noch unersetzbar ist der Pole auf der Position des Rechtsverteidigers. Neun von zehn wollen ihn auch nach dem Umbruch in Schwarz-Gelb sehen. Ergebnis: 90 Prozent. © getty 15/32 Erik Durm: Der Weltmeister spielt aufgrund zahlreicher Verletzungen kaum noch eine Rolle beim BVB. Sollte er auch in Zukunft nicht, wenn es nach dem Votum der SPOX-Community geht. Ergebnis: 19 Prozent. © getty 16/32 Julian Weigl: Der Mittelfeldmotor soll das Spiel der Dortmund auch in Zukunft lenken, wenn es nach euch geht. Ergebnis: 81 Prozent. © getty 17/32 Nuri Sahin: Zweifelsohne eine Vereinslegende, aber noch ein Mann für die Zukunft? Die Mehrheit tendiert eher zu einer Trennung. Ergebnis: 32 Prozent. © getty 18/32 Mahmoud Dahoud: Für unsere Community ist der Mittelfeldspieler, der langsam aufblüht, gesetzt. Er soll im neuen BVB-Team eine wichtige Rolle spielen. Ergebnis: 80 Prozent. © getty 19/32 Gonzalo Castro: Weniger deutlich fällt das Resultat beim Mittelfeldallrounder aus. Die Tendenz geht allerdings dahin, den Neuaufbau nicht mit ihm anzugehen. Ergebnis: 40 Prozent. © getty 20/32 Sebastian Rode: Aufgrund einer Leisten-OP verkündete der Ex-Münchner kürzlich sein Saisonaus. Bedeutet dies auch sein Ende in Schwarz-Gelb? Möglich. Ihr könnt euch das jedenfalls gut vorstellen. Ergebnis: 9 Prozent. © getty 21/32 Mario Götze: Wegen seines Wechsels zum FC Bayern einst alles andere als Liebling der BVB-Fans, seit seiner Rückkehr hat er sich jedoch in der Gunst wieder nach oben gespielt. Das soll auch in Zukunft so sein. Ergebnis: 72 Prozent. © getty 22/32 Shinji Kagawa: Noch jemand, der nach einem Abgang zur Borussia zurückgekehrt ist. Und doch soll er auch bleiben, wenn es nach dem Voting der SPOX-User geht. Ergebnis: 74 Prozent. © getty 23/32 Marco Reus: Absolut gar keine Diskussionen gibt es über den Ausnahmekicker. Das Resultat ist außergewöhnlich bei dieser großen Stichprobe. Ergebnis: 96 Prozent. © getty 24/32 Maximilian Philipp: Ebenfalls unstrittig ist die Position des ehemaligen Freiburgers, der einen großen Anteil am überragenden Saisonstart in dieser Saison hatte. Ergebnis: 94 Prozent. © getty 25/32 Andre Schürrle: Einer der umstrittensten Profis der Bundesliga. Zwar zeigte seine Formkurve steil bergauf. Eine Mehrheit von euch ist trotzdem nicht der Meinung, dass er ein Gesicht der Zukunft sein sollte. Ergebnis: 36 Prozent. © getty 26/32 Jadon Sancho: Jung, schnell, technisch versiert, vielversprechend - also ein Baustein für den künftigen BVB? Ja, sagt eine große Mehrheit von euch. Ergebnis: 88 Prozent. © getty 27/32 Sergio Gomez: Bislang ist der Spanier noch ohne Einsatz im BVB-Trikot, weshalb das Votum mit Vorsicht zu genießen ist. Ergebnis: 65 Prozent. © getty 28/32 Christian Pulisic: Völlig klar, die Position des US-Amerikaners in Schwarz-Gelb ist für euch unantastbar. Ergebnis: 94 Prozent. © getty 29/32 Andriy Yarmolenko: Extrem schwer fällt euch die Entscheidung, ob der BVB mit dem Ukrainer planen sollte. Das Resultat ist beinahe ausgeglichen. Ergebnis: 54 Prozent. © getty 30/32 Alexander Isak: Ein Großteil von euch stellt dem Schweden eine positive Zukunftsprognose aus. Ergebnis: 72 Prozent. © getty 31/32 Michy Batshuayi: Ihr setzt die Schmerzgrenze für eine feste Verpflichtung des Belgiers bei einer Summe bis zu 50 Millionen Euro. Ergebnis: 57 Prozent. © getty 32/32 Peter Stöger: Geht es nach den SPOX-Usern, ist der Österreicher nicht der richtige Mann, um den BVB in die Zukunft zu führen. Ergebnis: 16 Prozent.

Als weitere essenzielle Position muss im kommenden Sommer die Trainerfrage geklärt werden. Peter Stöger sei weiterhin "erster Ansprechpartner", dennoch erklärte der 58-Jährige: "Ich bin kein Anhänger davon, dass der Trainer die Transferpolitik bestimmt. Das halte ich für falsch. Die Verweildauer eines Trainers beträgt heutzutage oft nur noch zwei bis drei Jahre. Den Kader muss man über diesen Zeitraum hinaus planen."

"Noch im April" werde der BVB alle relevanten Fragen angehen. Watzke: "Wegen der WM wird der Transfermarkt sowieso erst spät in Bewegung kommen. Vorher müssen wir andere Fragen klären."