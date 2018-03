Labbadia wehrt sich gegen Feuerwehrmann-Image: "Das ist eine Momentaufnahme"

World Championship Boxing So 04.03. #DAZNfightclub: Wilder vs. Ortiz, Kovalev vs. Mikhalin A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Premier League Burnley -

Everton Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading First Division A Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Superliga San Lorenzo -

Union SF Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Ligue 1 Montpellier -

Lyon Premier League Man City -

Chelsea Superliga Bröndby -

Odense Primera División Real Sociedad -

Alaves Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Ligue 1 Marseille -

Nantes Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas Super Liga Vojvodina -

Roter Stern Championship Leeds -

Wolverhampton Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Eredivisie Willem II -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Southampton Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Championship Nottingham -

Derby County Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Ligue 1 Monaco -

Lille

VfL Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia hat sich gegen sein Image als Feuerwehrmann für abstiegsbedrohte Bundesligaklubs gewehrt. Im Matchday Feature auf DAZN (am Sonntag ab 20 Uhr in voller Länge zu sehen) verwies der 52-Jährige auf seine Erfolge aus der Vergangenheit.

"Nein, das waren meine letzten zwei Stationen", sagte Labbadia gegenüber DAZN auf die Frage, ob er sich an seinem Image als Feuerwehrmann störe und führte aus: "Wenn man sich aber mit meiner Person beschäftigt, sieht man, dass ich im Grunde alle Facetten schon abgedeckt habe. Das ist immer eine Momentaufnahme."

Vielmehr habe er in seiner Trainer-Karriere "auch schon europäisch gespielt, Pokalfinals erreicht, Europa-League-Halbfinals erreicht." Davon könne er sich jedoch nichts mehr kaufen, erklärte Labbadia: "Jeder muss sich seine eigene Meinung bilden. Man kann nicht immer auf das hören, was andere über einen sagen. Ich muss mich immer auf das konzentrieren, was ist. Ich will den ersten Schritt gehen, nämlich dass wir in der Liga bleiben."

Labbadia stärkt Sportvorstand Rebbe

Das Ziel Klassenerhalt mit dem VfL sei anspruchsvoll, "weil die Mannschaft nicht dafür vorgesehen war. Es sind Dinge passiert, die kein Mensch vorhersehen kann. Ich versuche aber, mich so wenig wie möglich mit Dingen zu beschäftigen, die ich nicht beeinflussen kann." Am Ende in der Bundesliga zu bleiben, könne das Team nur gemeinsam schaffen.

Die Gerüchte um eine mögliche Trennung des Vereins von Sportdirektor Olaf Rebbe wolle er nicht an sich heranlassen, betonte Labbadia: "Für uns ist es kein Thema. Wir sind eine Partnerschaft eingegangen. Er versucht, mir den Rücken freizuhalten und Dinge von mir abzuhalten, damit ich mich auf die Mannschaft konzentrieren kann. Das läuft hervorragend bis jetzt. Alles andere können nur wir beeinflussen, indem wir unsere Leistung bringen."

Bruno Labbadia übernahm nach dem Rücktritt von Martin Schmidt als bereits dritter Trainer in der laufenden Saison das Amt beim VfL Wolfsburg. Bei seinem letzten Engagement rettete er im Jahr 2015 den Hamburger SV vor dem ersten Abstieg in die 2. Liga.