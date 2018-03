Kurz vor Kader-Debüt in Hamburg: Wer ist HSV-Talent Josha Vagnoman?

World Championship Boxing So 04.03. #DAZNfightclub: Wilder vs. Ortiz, Kovalev vs. Mikhalin Ligue 1 Nizza -

Lille Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Premier League Burnley -

Everton Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading First Division A Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Superliga San Lorenzo -

Union SF Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Ligue 1 Montpellier -

Lyon Superliga Bröndby -

Odense Primera División Real Sociedad -

Alaves Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Ligue 1 Marseille -

Nantes Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas Super Liga Vojvodina -

Roter Stern Championship Leeds -

Wolverhampton Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Eredivisie Willem II -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (DELAYED) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Burnley (DELAYED) Premier League Newcastle -

Southampton Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis

Der Hamburger SV spielt am Samstag gegen den 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr im LIVETICKER). Dabei könnte ein Spieler aus dem HSV-Nachwuchs sein Bundesliga-Debüt feiern: Josha Vagnoman. Wer ist der 17-jährige Youngster?

"Er hat sich im Training in dieser Woche wieder angeboten und ist nah dran an der Mannschaft", sagte HSV-Trainer Bernd Hollerbach am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Mainz über Josha Vagnoman. Vagnoman könnte das erste Mal in den Kader der Hanseaten rücken.

Josha Vagnoman ist im Jahr 2000 geboren und somit erst 17 Jahre jung. Er ist ein echtes Hamburger Eigengewächs und läuft bereits seit seinem zehnten Lebensjahr mit der Raute auf der Brust auf - und durchlief alle Jugendteams.

Im vergangenen Jahr wurde Vagnoman als 16-Jähriger bereits in die U19 hochgezogen.

Josha Vagnoman - ein 17-Jähriger bei den Profis des HSV

Aktuell spielt er in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost für die Hanseaten und kam in dieser Saison bereits zu 15 Einsätzen und einem Treffer. Außerdem lief er bei der U17-Weltmeisterschaft für Deutschland auf und ist nun U18-Nationalspieler. Vor ihm schafften bereits Jann-Fiete Arp, Tatsuya Ito und Vasilije Janjicic den Sprung aus den HSV-Nachwuchsteams zu den Profis. Und auch Stephan Ambrosius, 19-jähriger Verteidiger der U23, hat Chancen auf einen Einsatz am Samstag.

Schon unter Ex-Trainer Markus Gisdol fiel Vagnoman positiv auf. Er bezeichnete ihn als "körperlich weit" und bescheinigte ihm eine "gute Perspektive". Nachfolger Hollerbach, der den Verteidiger im Februar ins Training der Profis holte, nannte ihn gar einen "richtigen Brocken".

Im Interview mit Transfermarkt.de sprach Vagnoman über die Unterschiede zwischen dem Training in der U19 und der Profis. Vor allem das Tempo sei viel höher und das Spiel dadurch schneller und "körperlich alles eine Nummer betonter".

Leistungsdaten von Josha Vagnoman

Saison Liga Einsätze Tore 2017/18 A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost 15 1 2016/17 A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost 2 1 2016/17 B-Junioren Bundesliga Nord/Nordst 26 9 Insgesamt - 43 11

Position vorzugweise Linksverteidiger - Vorbild Marcelo von Real Madrid

"Es geht vor allem darum, meinen Defensivjob zu erledigen", antwortete Vagnoman auf die Frage nach Hollerbachs Anforderungen. Folglich ist seine Lieblingsposition in der Verteidigung zu verorten - Linksverteidiger spielt er am liebsten. Aber: "Auf den Außenbahnen geht eigentlich alles." Früher wurde er auch häufig im Zentrum aufgestellt.

Der 1,86-Meter-Mann blickt bereits in die Zukunft: "Es gibt nicht so viele Außenverteidiger. Daraus ergibt sich auch für mich eine große Chance." Auf der offensiven Außenbahn wiederum ordnet er seinen Stand aufgrund der größeren Konkurrenz als schwieriger ein.

Sein Vorbild spielt natürlich auf derselben Position: Marcelo von Real Madrid. Er zeige gute offensive Läufe und vergesse dabei seine Aufgaben in der Defensive nicht, so Vagnoman.

© imago

Stärken und Schwachen, Vertragssituation und viele Interessenten

Als seine Stärken bezeichnet der Hamburger seine Schnelligkeit und die starke Physis, die ihm bereits von Gisdol und Hollerbach bestätigt wurden. Außerdem ist er beidfüßig, wobei der rechte Fuß der etwas stärkere ist. In der Verteidigung hat er noch an einigen Stellen Verbesserungspotential. An seinem Verhalten bei Diagonalbällen und dem Kopfballspiel könne er "auf jeden Fall noch arbeiten".

Nicht nur seinen beiden Trainern, auch den Scouts in Deutschland und sogar im Ausland ist der Name Vagnoman nicht fremd. Der VfL Wolfsburg, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und auch Rekordmeister Bayern München sollen ihre Fühler bereits nach dem Juwel ausgestreckt haben. International wurden von den Medien gar die Namen Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea und Manchester City ins Spiel gebracht.

Saison Team 2017/18 Hamburger SV U19 2016/17 Hamburger SV U17 2015/16 Hamburger SV U16 2010/11 - 2014/15 Hamburger SV Jugend - 2009/10 Hummelsbütteler SV

Sie alle wissen: Vagnomans Vertrag läuft im Sommer aus und er wäre ablösefrei zu haben. "Wir wollen mit Josha verlängern. Er hat [...] einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen", sagte Sportchef Jens Todt gegenüber der Hamburger Morgenpost. Angeblich beträgt die Laufzeit fünf Jahre. Aktuell befasse er sich nicht mit den Gerüchten und konzentriere sich auf die neuen Aufgaben in Hamburg, so der Youngster. Seine Entscheidung macht er vom Wohlfühlfaktor abhängig, in der Hansestadt sei dieser gegeben: "Ich fühle mich hier wohl, alles passt."

Vagnoman tritt aber erstmal auf die Bremse: "Der erste Schritt für mich wäre, meine ersten Bundesligaeinsätze zu bekommen. Weiter möchte ich erst einmal noch gar nicht denken." Am Samstag gegen Mainz könnte es bereits soweit sein - und Vagnoman zum jüngsten Bundesligaspieler der Vereinsgeschichte werden.