BVB: Usain Bolt trainiert bei Dortmund - das Training im Ticker und Livestream

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos

Bei Borussia Dortmund gibt es im Training am Freitag hohen Besuch: Leichtathletik-Superstar Usain Bolt trainiert beim BVB mit! SPOX begleitet die Trainingseinheit im Liveticker, das Training gibt es auch im kostenlosen BVB-Stream zu sehen.

Wann beginnt das Bolt-Training beim BVB?

Um 10.30 Uhr geht es in Dortmund los, dann wird Bolt mit der Dortmunder Mannschaft mittrainieren.

"Das muss man natürlich mit einem Augenzwinkern sehen. Aber: Es gibt ein paar herausragende Sportler auf der Welt, wenn die sich für Borussia Dortmund interessieren, fühlen wir uns geehrt. Da übernehmen wir gerne die Gastgeberrolle", sagte Dortmunds Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing, Carsten Cramer.

Die Borussia wolle dem prominenten Gast aber nicht nur den Trainingsplatz des BVB zeigen: "Wir werden uns so um ihn kümmern, dass er mehr von Dortmund kennen lernt als den BVB."

Bereits am Donnerstag hatte sich Bolt erstmals - noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit - am Dortmunder Trainingsgelände gezeigt und kurz noch ohne die Mannschaft trainiert. In voller BVB-Montur marschierte er über das Trainingsgelände, anschließend traf er die Dortmunder Spieler in den Trainingseinrichtungen.

BVB: Bolt im Training im Liveticker

Das Dortmunder Training mit Usain Bolt ist ein riesiges Event - SPOX tickert die komplette Einheit live.

"Ich möchte nichts überstürzen. Ich werde meine Tests absolvieren, und dann kann ich sagen, ob ich es kann oder nicht. Danach werde ich mit Vereinen sprechen. Im Moment möchte ich mich damit noch nicht befassen, bis ich sehe, auf welchem Niveau ich bin", hatte Bolt zuvor bei einer Benefizveranstaltung in der Schweiz gesagt.

Hier geht's zum Ticker.

Usain Bolt beim BVB: Das Training im Livestream

Borussia Dortmund hat bereits mitgeteilt, dass die Trainingseinheit mit Bolt im Livestream auf Facebook und Youtube übertragen wird.

BVB-Trainer Peter Stöger erklärte gegenüber der Bild: "Er will sich einfach mal selbst austesten und schauen, inwieweit er mitspielen kann. Wir werden ein normales Programm absolvieren. Das heißt: mit Aufwärmen, Spielformen und Torschuss. Die Mannschaft freut sich darauf, dass er mit uns trainiert. Sie wird ihn sicherlich sehr gut aufnehmen."

Bereits jetzt gibt es einen großen Andrang der Medienvertreter in Dortmund.