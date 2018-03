Bundesliga-Tippspiel, 27. Spieltag: Holtby und Titz laufen sich in die Arme

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División La Coruna -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Indian Super League Bengaluru -

Chennai Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Cup Genk -

Lüttich Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Bromwich (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

FC Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Superliga Bröndby -

Hobro Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Premier League Dynamo Kiew -

Poltawa Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

CFC Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Superliga CA Tucuman -

Boca Juniors Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford

Bundesliga-Zeit, Tippspiel-Zeit! Ab diesem Jahr liefert sich die SPOX-Redaktion ein heißes Duell mit der Userschaft. Wer hat den besseren Riecher, wer hat die Bundesliga voll im Blick? Jeden Freitag stellt sich ein neuer User der Herausforderung und mit ein bisschen Glück gibt's einen hübschen Preis.

Regeln & Ablauf

Jeder erfolgreiche Spieltipp auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage gibt einen Punkt. Wird zusätzlich die Tordifferenz richtig getroffen, gibt es einen weiteren Punkt (ausgenommen Unentschieden). Drei Punkte gibt es schließlich, wenn das Ergebnis zu 100 Prozent mit dem Tipp übereinstimmt. Schließlich werden die Punkte pro Spiel zusammengezählt. Der Duellant mit der höheren Punktezahl gewinnt. Jeden Montag erfolgt die Auflösung im RudB-Ticker. Bei einem Spieltagssieg des Users wird dieser per Mail über seinen Gewinn informiert.

Borussia M'Gladbach - 1899 Hoffenheim 1:2

Eintrach Frankfurt - 1.FSV Mainz 05 1:0

FC Augsburg - Werder Bremen 0:1

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 0:2

Borussia Dortmund - Hannover 96 2:0

1.FC Köln - Bayer 04 Leverkusen 0:3

There is only one Tayfun Korkut. Die zweitbeste Defensive der Bundesliga (!) steht mal wieder bombensicher, ein Doppelpack von Mario Gomez lässt den VfB weiter an Platz 7 heranrücken. Das Ziel in Stuttgart kann eh nur der Europa-League-Triumph in der nächsten Saison sein.

Weil Neu-Coach Titz sein Kumpel ist, spielt ja wohl offenbar jetzt plötzlich Topverdiener Lewis Holtby wieder eine Rolle beim HSV. Und schon wird man gegen die Hertha gewinnen, denn mal ehrlich: Die Hertha ist doch auch... na ja, nicht gut. Ich sehe schon Holtby treffen und Titz in die Arme laufen. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball.

Bayern kann nicht Meister werden, weil Schalke gewinnen wird. Leipzig braucht die Punkte unbedingt. Das kann Bayern doch jetzt mal verlieren, oder?

Borussia M'Gladbach - 1899 Hoffenheim 3:1

Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 3:0

FC Augsburg - Werder Bremen 1:1

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 1:2

Borussia Dortmund - Hannover 96 2:0

1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen 1:3

Aktueller Stand: SPOX-User - SPOX-Redaktion 12:16

