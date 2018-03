Bundesliga-Tippspiel, Redaktion vs. User - 26. Spieltag: HSV siegt dreckig in München

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Live Poltawa -

Bundesliga-Zeit, Tippspiel-Zeit! Ab diesem Jahr liefert sich die SPOX-Redaktion ein heißes Duell mit der Userschaft. Wer hat den besseren Riecher, wer hat die Bundesliga voll im Blick? Jeden Freitag stellt sich ein neuer User der Herausforderung und mit ein bisschen Glück gibt's einen hübschen Preis.

Regeln & Ablauf

Jeder erfolgreiche Spieltipp auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage gibt einen Punkt. Wird zusätzlich die Tordifferenz richtig getroffen, gibt es einen weiteren Punkt (ausgenommen Unentschieden). Drei Punkte gibt es schließlich, wenn das Ergebnis zu 100 Prozent mit dem Tipp übereinstimmt. Schließlich werden die Punkte pro Spiel zusammengezählt. Der Duellant mit der höheren Punktezahl gewinnt. Jeden Montag erfolgt die Auflösung im RudB-Ticker. Bei einem Spieltagssieg des Users wird dieser per Mail über seinen Gewinn informiert.

Die Bayern werden das Ergebnis von Freiburg wiederholen. In München sind die Hamburger immer unter die Räder gekommen, teils gab's böse Klatschen. Bayern wird mit der ersten Elf spielen, ihre Leistungsträger dennoch früh auswechseln, um sie für das Spiel gegen Besiktas zu schonen.

Im meiner Meinung nach eigentlichen Topspiel des Spieltags wird der BVB verlieren. Warum? Vor heimischer Kulisse haben sich die Dortmunder nicht gut präsentiert (Platz 10 in der Heimtabelle). Frankfurt wird dank Trainer Kovac bis in der Haarspitzen motiviert sein, denn man kämpft aktuell um Platz 2. Hinzu kommt die Auswärtsstärke der Frankfurter, eine starke Defensive, sowie die Personalsituation der Frankfurter: Mit Ausnahme von Mascarell sind alle Stammkräfte fit.

Das wiedererstarkte Hoffenheim wird einen sicheren Heimsieg gegen aktuell schwache Wölfe einfahren. Zwar haben die Wolfsburger auswärts schon einige Punkte erzielen können, jedoch ist Nagelsmanns Truppe qualitativ einfach zu gut.

FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 0:2

Hertha BSC - SC Freiburg 1:1

Hannover 96 - FC Augsburg 1:1

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 2:0

VfB Stuttgart - RB Leipzig 1:2

Werder Bremen - 1. FC Köln 2:1

Da ja jeder irgendwas zwischen 4:0 und 14:1 für Bayern tippt, tippe ich 0:1. Ich tippe gleich mal die Key-Statistiken dazu: Ballbesitz: 86:14, Torschüsse: 27:2, Ecken: 11:0, Fouls: 4:29, Einwürfe zum Gegner: 0:17. Das Tor fällt irgendwie unter mysteriösen Umständen - und die Bayern verzweifeln an Mathenia.

Mir gefällt der BVB zuletzt zwar überhaupt nicht, weil er irgendwie blutarm daherkommt und so, als müsste er nicht einen Gang rauf- sondern runterschalten, weil sonst die Karre absäuft. Aber gegen die Eintracht platzt der Knoten. Beflügelt von der Reus-Verlängerung bis zu seinem Karriereende gibt's einen überzeugenden Heimsieg.

Bruno Labbadia ist einer der duftesten Feuerwehrmänner, die wir haben, doch irgendwie scheint seine Magie in Wolfsburg nicht so richtig zu wirken. Anders als etwa in Stuttgart spürt man den Ruck des Trainerwechsels nicht. Hoffenheim hat sich zuletzt wieder berappelt und viel zu viel Wucht, als dass Wolfsburg da mithalten könnte.

FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 1:2

Hertha BSC - SC Freiburg 2:0

Hannover 96 - FC Augsburg 1:0

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 3:2

VfB Stuttgart - RB Leipzig 1:4

Werder Bremen - 1. FC Köln 3:3

Aktueller Stand: SPOX-User - SPOX-Redaktion 11:16

Hier geht's zum vergangenen Spieltag

Ihr wollt auch einmal gegen die Redaktion antreten und einen Preis absahnen? Dann schreibt uns via Mail unter community@spox.com oder wendet Euch an einen der Moderatoren!