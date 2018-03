Bundesliga-Tippspiel, Redaktion vs. User - 25. Spieltag: Privatduell von Elfmetersen und Lewy

World Championship Boxing So 04.03. #DAZNfightclub: Wilder vs. Ortiz, Kovalev vs. Mikhalin A-League Newcastle -

Bundesliga-Zeit, Tippspiel-Zeit! Ab diesem Jahr liefert sich die SPOX-Redaktion ein heißes Duell mit der Userschaft. Wer hat den besseren Riecher, wer hat die Bundesliga voll im Blick? Jeden Freitag stellt sich ein neuer User der Herausforderung und mit ein bisschen Glück gibt's einen hübschen Preis.

Regeln & Ablauf

Jeder erfolgreiche Spieltipp auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage gibt einen Punkt. Wird zusätzlich die Tordifferenz richtig getroffen, gibt es einen weiteren Punkt (ausgenommen Unentschieden). Drei Punkte gibt es schließlich, wenn das Ergebnis zu 100 Prozent mit dem Tipp übereinstimmt. Schließlich werden die Punkte pro Spiel zusammengezählt. Der Duellant mit der höheren Punktezahl gewinnt. Jeden Montag erfolgt die Auflösung im RudB-Ticker. Bei einem Spieltagssieg des Users wird dieser per Mail über seinen Gewinn informiert.

Auch der HSV schöpft (leider) nochmal Hoffnung im Abstiegskampf. Die Erfahrung der letzten Spielzeiten zeigt, dass man den HSV nicht abschreiben darf. Arp mit einem Doppelpack wird der Matchwinner.

Die Hoffnung lebt! Korkuts 1:0-Glückssträhne hat ein Ende und kehrt sich um. Terodde schießt den Effzeh in einem schwachen, aber spannenden Spiel kurz vor Schluss gegen seinen Ex-Klub zum Sieg.

Freiburg hält das Spiel lange offen, belohnt sich aber (mal wieder) nicht. Am Ende entscheiden Lewandowski und James das Spiel in der zweiten Hälfte zugunsten der Bayern.

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 2:1

FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin 2:0

Eintracht Frankfurt - Hannover 96 2:2

FC Augsburg - 1899 Hoffenheim 1:1

VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 1:3

RB Leipzig - Borussia Dortmund 2:1

Diesmal klatscht es bei den HSV-Fans - und diesmal ist es sogar Beifall. Bernd Hollerbach fährt endlich seinen ersten Sieg in der Hansestadt ein und so glimmt der Docht der Hoffnung im Norden weiter. Mainz ergibt sich vergleichsweise zahm ins eigene Schicksal und richtet sich erst einmal gemütlich auf dem Relegationsplatz ein.

Wäre schon 'ne geile Geschichte, wenn sich der Geißbock doch noch aus dem Treibsand der Abstiegszone ziehen könnte und die Klasse hält - also nicht so geil für das Team, das an ihrer statt den Abflug macht, aber ihr wisst schon. Dummerweise kommt jetzt aber der unschlagbare VfB mit den Twin Towers Gomez/Ginczek vorbei und verpasst dem Effzeh einen Dämpfer. Diesmal hätt et nicht joot jejange - Köln wird korkutisiert!

Privatduell von Elfmetersen und Lewandowski! Der belesene Freiburger erzielt vom Punkt seinen 13. Streich in dieser Spielzeit, aber Lewy hat nach der Nullnummer gegen Hertha so einen Hals und knipst gleich dreifach. Das vierte Tor wird reingemüllert, wahrscheinlich rückwärts mit der vierten Rippe nach einem dreifachen Abpraller nach Abschlag von Schwolow. Trotzdem gewollt - Müller halt.

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 2:1

FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin 2:0

Eintracht Frankfurt - Hannover 96 2:2

FC Augsburg - 1899 Hoffenheim 1:1

VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 1:3

RB Leipzig - Borussia Dortmund 2:1

Aktueller Stand: SPOX-User - SPOX-Redaktion 11:15

Hier geht's zum vergangenen Spieltag

Ihr wollt auch einmal gegen die Redaktion antreten und einen Preis absahnen? Dann schreibt uns via Mail unter community@spox.com oder wendet Euch an einen der Moderatoren!