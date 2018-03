Stimmen zum 27. Bundesliga-Spieltag - Gomez über Petersen: "Ein Tor wie von Raul"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? A-League FC Sydney -

Nils Petersen kann sich über sein schönes Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich gegen Stuttgart nur bedingt freuen. Sein Kontrahent Mario Gomez traf doppelt, sprach aber lieber über den Treffer des Freiburger Stürmers. VfB-Coach Tayfun Korkut spricht von einem hochverdienten Sieg und hat, was die Punkte in der Liga angeht, noch lange nicht genug.

Hier findet Ihr alle Stimmen der Beteiligten zum 27. Bundesliga-Spieltag in der Übersicht (Quellen: SID, Eurosport).

Mario Gomez (VfB Stuttgart): "Es war ein verdammt schweres Stück Arbeit. Wir hatten nach vorne wirklich gute Aktionen. Dann bekommen wir ein Tor, wie ich es lange nicht mehr gesehen habe. Raul hat bei Real Madrid früher ab und zu solche Tore gemacht. Ich wünsche Nils wirklich, dass er nicht nur in Deutschland das Tor des Jahres erzielt, sondern es wird auch weltweit das schönste Tor gesucht. Das war wirklich ein Traum. Am Ende bin ich froh, dass ich noch das zweite machen konnte und wir das Spiel gewonnen haben. Alles in allem war es aber ein hochverdienter Sieg."

Tayfun Korkut (Trainer VfB Stuttgart): "Die Glückwünsche gebe ich gleich weiter an die Mannschaft. Es war ein hochverdienter Sieg, wir standen sehr stabil und haben immer wieder unsere Möglichkeiten gehabt. Jetzt haben wir 37 Punkte. Es fehlt nicht mehr viel, aber wir müssen die Punkte noch holen."

Nils Petersen (SC Freiburg) ...

... zur Niederlage: "Wir waren nicht zwingend genug und kommen zu selten in den Abschluss. Nach dem 1:1 hatten wir eine richtig gute Phase. Aber vielleicht waren wir da zu wild."

... zum Lob von Mario Gomez für sein Traumtor: "Wenn ich zwei Tore erzielt hätte, dann würde ich auch den anderen loben. Nein, es freut mich natürlich. Es war ein schöner und emotionaler Moment, als ich das Tor erzielt habe. Wenn aber Ende null Punkte dabei rauskommen, dann war es halt für die Katz."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Der Sieg des VfB war verdient. Wir waren verunsichert, zudem waren einige Spieler sehr angeschlagen. Ich bin froh über die Pause, die kommt. Was wir abspulen müssen, ist echt grenzwertig."