Schalke-News: Meldungen, Verletzungen und Gerüchte rund um S04

Der FC Schalke 04 hat acht Spieltage vor dem Ende der Saison gute Chancen, sich für die Champions League zu qualifizieren. Doch welche Spieler verpflichtet Schalke zur neuen Saison? Hier bekommt ihr einen Überblick über die wichtigsten Meldungen vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg.

Lehnte Barca Meyer ab?

Max Meyer, der seinen im Sommer auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert hat, wird immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht.

Angeblich haben Meyers Berater dem FC Barcelona eine Verpflichtung ihres Klienten angeboten, doch die Katalanen lehnten ab. Das berichtet zumindest die Mundo Deportivo.

Max Meyer bestritt bislang 144 Bundesligaspiele für Schalke 04 und kam dabei auf 34 Torbeteiligungen.

© getty

Schalke an Nadiem Amiri interessiert?

Christian Heidel muss nach dem bevorstehenden Abgang von Leon Goretzka für Ersatz sorgen - zumal die Zukunft von Meyer in den Sternen steht.

Neben Jonas Hector soll Schalke auch die Fühler nach Nadiem Amiri ausstrecken. Im Vertrag des Hoffenheimers soll sich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 17 Millionen Euro befinden. Das berichtet die WAZ.

Allerdings will Heidel zum jetzigen Zeitpunkt noch keine großen Investitionen tätigen. "Momentan ist ja nicht die Phase, in der wir morgen für einen Spieler 20 Millionen Euro ausgeben. Je näher man Richtung Saisonende geht und je näher es an Ausgaben geht, werden wir das bis ins Detail mal durchrechnen", wird Schalkes Sportdirektor in der Meldung zitiert.

Am 21-jährigen Amiri sollen auch Manchester United und der FC Arsenal interessiert sein. "Wenn ein Spieler 30 Jahre alt ist, eine gewisse Erfahrung hat, fit ist und uns weiterhelfen kann, würde ich nicht ausschließen, auch so einen Spieler zu holen."

© getty

Amiris Statistiken in der Saison 2017/18

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 21 2 2 DFB-Pokal 1 1 - Europa League 3 1 -

Schalke-News: Junuzovic wohl doch kein Thema

Zuletzt gab es vermehrt Gerüchte, wonach die Schalker an den erfahreneren Nicolai Müller (30), Zlatko Junuzovic (30) und Marko Marin (29) interessiert seien. Der WAZ zufolge sind diese aber allesamt kein Thema auf Schalke.

Dennoch ist Schalke offenbar nicht nur auf der Suche nach neuen Talenten.

Schalke zu Gast in Wolfsburg

Am Samstag trifft Schalke um 18.30 Uhr auf den VfL Wolfsburg. Dabei muss man nur auf Baba verzichten, der nach seinem Meniskusschaden noch mit Trainingsrrückstand passen muss.

