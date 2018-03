Schalke-News und Gerüchte: Meldungen zum FC Schalke 04

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 PSG -

Der FC Schalke 04 bastelt am Kader für die neue Saison, angeblich steht auch ein Verteidiger vor dem Absprung. Außerdem wird der Trainer Domenico Tedesco mit Lob überschüttet. Hier erfahrt ihr alle aktuellen Meldungen rund um S04.

Schalke-Verteidiger Nastasic vor dem Absprung?

Zum Ende der Saison verliert Schalke 04 Leon Goretzka. Zusätzlich halten sich hartnäckig Gerüchte um mögliche Abschiede von Max Meyer und Thilo Kehrer, die ihre Verträge noch nicht verlängert haben.

Nun droht Schalke offenbar auch der Verlust von Matija Nastasic. Das berichtet die Sport Bild. Demnach erwägt Nastasic einen Wechsel nach England. Nastasics Vertrag läuft noch bis 2019, wobei eine Ausstiegsklausel (rund 10 Millionen Euro) darin verankert ist.

© getty

Nastasic' Stationen als Spieler

Datum Ex-Verein Neuer Verein Ablöse 01.07.2015 Manchester City FC Schalke 04 9,5 Millionen Euro 30.06.2015 FC Schalke 04 Manchester City Leih-Ende 12.01.2015 Manchester City FC Schalke 04 Leihe 31.08.2012 AC Florenz Manchester City 15,2 Millionen Euro 11.07.2011 Partizan AC Florenz 2,5 Millionen Euro 30.06.2011 Teleoptik Zemun Partizan Leih-Ende 01.01.2011 Partizan Teleoptik Zemun Leihe

Schalke mit mehreren Spielern in Verbindung gebracht

Neben Nicolai Müller soll Königsblau auch an Marko Marin und Zlatko Junuzovic interessiert sein. Während Marin noch bis 2019 an Olympiakos Piräus gebunden ist, laufen die Verträge von Junuzovic und Müller aus.

Stevens schwärmt von Tedesco: "Lebt Schalke wirklich"

Nach zuletzt vier Siegen in Folge steht Schalke in der Bundesliga auf dem zweiten Platz und ist auf dem besten Weg, sich für die Champions League zu qualifizieren.

Dementsprechend ist Trainer Domenico Tedesco über jeden Zweifel erhaben. Nun hat sich auch Schalke-Legende Huub Stevens lobend über den 32-Jährigen geäußert.

"Schalke kommt unter die ersten Vier und ins Pokal-Finale - das würde ich sofort unterschreiben! In Berlin ginge es dann wohl gegen Bayern. Beim 1:2 zuletzt in München waren wir auf Augenhöhe", sagte Stevens gegenüber der Bild. Stevens weiter: "Tedesco lebt Schalke wirklich - so wie Rudi Assauer und ich damals."

© getty

Schalke-Legende Stevens - seine größten Titel als Trainer