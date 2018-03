Schalke-News: Aktuelle Gerüchte, Meldungen, Transfers und Personal-Updates zu S04

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Primera División Valencia -

Espanyol Serie A Milan -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Superliga Talleres -

Independiente

Schalke-Trainer Domenico Tedesco verrät ein interessantes Detail im Anschluss an das unglaubliche 4:4 gegen den BVB. Benjamin Stambouli meldet sich wieder vollständig fit und der ausgeliehene Donis Avdijaj will bei Roda Kerkrade weiter abliefern. Hier gibt es eine Übersicht über die aktuellen News, Gerüchte und weiteren Meldungen zu Schalke.

Schalke-Trainer Tedesco serviert wartenden Fans Essen

Schalkes Trainer Domenico Tedesco hat in einem Interview mit der Funke Mediengruppe eine interessante Geschichte verraten. Im Anschluss an das unglaubliche 4:4-Remis beim BVB, als Schalke einen 0:4-Rückstand aufholte, verteilte er den Rest des für die Mannschaft vorgesehenen Essens an wartende S04-Fans.

"Meine Familie war an dem Tag in Stuttgart, ich wäre zu Hause ohnehin alleine gewesen. Also habe ich mir deswegen im Büro noch einmal das Spiel angesehen, um ein bisschen runterzukommen", erklärt Tedesco.

"Dann habe ich eben draußen die Fans gehört, die skandierten, den Trainer sehen zu wollen. Gemeinsam mit unserem Zeugwart Enrico Heil, der auch noch da war, bin ich raus gegangen, wir haben Selfies gemacht und das Essen mitgenommen. Es war gegen 23 Uhr, die Fans waren ja auch den ganzen Tag unterwegs und hatten Hunger."

Benjamin Stambouli meldet sich wieder fit

Beim 1:0-Sieg gegen Wolfsburg musste Benjamin Stambouli mit Oberschenkelproblemen vorzeitig ausgewechselt werden. Die sind nun überstanden, wie er der Schalke Vereinshomepage verriet.

"Meinem Oberschenkel geht es wieder gut, ich habe keine Probleme mehr", sagt Stambouli. Einem Einsatz im nächsten Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag steht also nichts im Wege.

Ziele formuliert der Franzose ebenfalls: "Wir werden alles geben, um in die Saison erfolgreich zu beenden. Wir möchten in der Bundesliga so gut wie möglich abschneiden und im kommenden Jahr wieder international vertreten sein!"

Auch der Gewinn des DFB-Pokals - Schalke spielt im Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt - ist noch möglich. Stambouli dazu: "Ich habe mit Paris Saint-Germain vor zwei Jahren den französischen Pokal gewonnen. Das war fantastisch, solche Momente würde ich gerne noch einmal erleben."

© getty

Donis Avdijaj will in Kerkrade weiter abliefern

Gegen Ende des Sommertransferfensters wurde Donis Avdijaj in die Niederlande zu Roda Kerkrade verliehen. Dort läuft es für den Stürmer ganz ordentlich: "Insgesamt habe ich jetzt in Kerkrade mit Pokal schon drei Mal geknipst, momentan läuft es ganz gut", so Avdijaj am Rande eines Spiels der Schalker U23 gegenüber RevierSport.

Ob er in der neuen Saison wieder auf Schalke spielen wird? "Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht", antwortet Avdijaj. "Ich weiß, dass ich jetzt erst mal in Kerkrade abliefere und weiter abliefern will. Das ist erstmal entscheidend."

Manager Christian Heidel hat den Youngster weiterhin im Blickfeld. "Er hat in Kerkrade eingeschlagen, er blüht dort auf. Wir werden sehen, was im Sommer passiert", sagte Heidel kürzlich. Hier geht es zur News.

Schalkes Spielplan der nächsten Wochen