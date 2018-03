Marco Richters Startelf-Debüt für Augsburg: Kein Siebener-Pack, aber gute Werbung

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Primera División Live Malaga -

FC Barcelona Serie A Live Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (Delayed) Premier League West Bromwich -

Leicester (Delayed) Premier League West Ham -

Burnley (Delayed) Premier League Newcastle -

Southampton (Delayed) Superliga Boca Juniors -

Tigre Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Indian Super League Bengaluru -

Pune Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Eredivisie Feyenoord -

Alkmaar Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Primeira Liga Pacos Ferreira -

FC Porto Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien

Im Winter wäre er fast weg gewesen, weil er spielen wollte - gegen Hannover 96 feierte Marco Richter nun ein starkes Startelfdebüt für den FC Augsburg.

Am 30. Juli 2016 katapultierte sich Marco Richter, damals 18 Jahre alt und Spieler bei der zweiten Mannschaft des FC Augsburg, in die Schlagzeilen der deutschen Sportmedien. Die Fuggerstädter hatten mit 12:0 gegen Seligenporten gewonnen, Richter traf an diesem denkwürdigen Spieltag ganze sieben Mal.

Ein gutes Jahr später, am 8. Spieltag der laufenden Saison, feierte der Promi der FCA-Reserve sein Bundesligadebüt, drei Minuten durfte Richter gegen Hoffenheim ran. Es sollte der Startschuss sein für Richters Karriere bei seinem Heimatverein - wenn auch ein verzögerter.

Marco Richter: Debüt für Augsburg gegen Hoffenheim

In der Hinrunde kam der Offensivspieler nämlich nicht mehr zum Einsatz, stand nur noch einmal im Kader. Richter wollte den FC Augsburg eigentlich verlassen, nicht permanent, sondern auf Leihbasis - Spielpraxis sammeln in der 2. Liga. Mit Jahn Regensburg war sich Richter in der Winterpause schon einig, die Klubs konnten sich aber nicht über einen Wechsel verständigen.

Denn: Augsburg gab lieber Dong-Won Ji nach Darmstadt ab und behielt Richter. Zum Glück, aus Sicht von Verein und Spieler. Der kickte am 21. Spieltag gegen Frankfurt in der Schlussphase für 20 Minuten und erzielte da sogar sein erstes Bundesligator. "Da kriegt man glasige Augen", sagte Trainer Manuel Baum damals, "wenn man weiß, wo er herkommt".

Schon als kleiner Knirps wollte ihn der FC Bayern München, wo er von der U8 an seine Fußballschuhe schnürte. Seine Eltern fuhren Sohn Marco beinahe jeden Tag an die Säbener Straße. Auch der FC Augsburg wollte ihn schon damals holen - und bekam ihn schließlich Jahre später. "Ich habe in jeder Jugendmannschaft bei Bayern meine Tore gemacht, aber in der U14 wurden meine Einsatzzeiten immer weniger", sagte Richter in der Augsburger Allgemeinen. "Am Ende haben wir uns dann gefragt, ob sich der ganze Aufwand mit dem täglichen Pendeln wirklich lohnt, wenn ich nicht mehr spiele."

Die Antwort auf die Frage: Nein. Richter wechselte zum FC Augsburg, durchlief dort nun die Jugendmannschaften und erhielt vor einem Jahr schließlich einen Profivertrag. "Es gab auch andere Anfragen, aber ich habe mich schnell für den FCA entschieden", erzählt der heute 20-Jährige.

Marco Richter überzeugt gegen Hannover 96

Bei Augsburgs 3:1-Sieg in Hannover spielte Richter bei seinem vierten Einsatz in der Bundesliga das erste Mal von Beginn an. Es war durchaus Eigenwerbung, die Richter in Niedersachsen ablieferte.

Wenngleich Caiuby und Doppeltorschütze Michael Gregoritsch die gefeierten Matchwinner bei den Fuggerstädtern waren, machte Richter, der eigentlich im Zentrum zuhause ist, rechts im Mittelfeld bis zu seiner Auswechslung in Minute 77 eine gute Figur.

Richter war im Spiel gegen den Ball Teil der offensiven Dreierreihe und verteidigte diszipliniert - seine sechs Ballgewinne waren beim FCA geteilter Höchstwert. Beinahe die Hälfte aller Angriffe rollten über seine rechte Seite, der umtriebige Richter zog zudem mit 20 die meisten Sprints der Augsburger an.

Zugegeben, das sind weder sieben Tore, noch wird Richters Startelf-Debüt für bundesweite Schlagzeilen sorgen. Starke Argumente, ihn in Zukunft öfter aufzustellen, waren es aber allemal.

Marco Richters Leistungsdaten der vergangenen vier Jahre