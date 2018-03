Hertha BSC gegen Wolfsburg am 28. Spieltag live anschauen: TV, Livestream, Datum

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Primera División Valencia -

Espanyol Serie A Milan -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Superliga Talleres -

Independiente

Am 28. Spieltag der Bundesliga empfängt Hertha BSC den VfL Wolfsburg zu einer ungewöhnlichen Zeit (Sa., 20.30 Uhr im LIVETICKER). Hier gibt es alle Infos zu der Terminierung sowie der Übertragung im TV und Livestream.

Während der Hauptstadtklub im Tabellenmittelfeld feststeckt, spielen die Wölfe um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Zwar steht das Team von Trainer Bruno Labbadia auf einem Nichtabstiegsplatz, jedoch ist der Sechzehnte FSV Mainz 05 punktgleich mit dem VfL.

Der letzte Sieg der Wolfsburger ist etwa zwei Monate her: ein 1:0-Auswärtssieg bei Hannover 96. In den folgenden sieben Partien sprangen nur zwei Unentschieden heraus. Auch die Hertha kommt im Jahr 2018 nicht richtig in Tritt. Am letzten Spieltag gelang jedoch ein 2:1-Auswärtssieg beim HSV, der für Rückenwind sorgen könnte.

© getty

Hertha gegen Wolfsburg live sehen

Die Hertha spielt am Samstag um 20.30 Uhr gegen Wolfsburg, die Partie wird nur von Eurosport und nicht von Sky übertragen. Sowohl im TV auf Eurosport 2HDXtra als auch im Internet über den Livestream kann das Spiel verfolgt werden.

Um das Spiel im Eurosport Player zu sehen, muss zunächst ein Abonnement abgeschlossen werden (hier entlang). Der Player läuft auf dem PC oder Laptop und darüber hinaus auch auf folgenden Geräten:

iPhone, iPad

Tablets mit Android

Eurosport Player App

Die Vorberichte beginnen bei Eurosport um 19.30 Uhr, Matthias Sammer begleitet das Spiel als Experte im Studio.

Warum spielt Hertha gegen Wolfsburg am Samstag um 20.30 Uhr?

Zu der Ansetzung dieses Spiels äußerte sich die DFL bereits im Vorfeld: "Wegen der an Karfreitag, 30. März 2018, geltenden Feiertagsgesetzgebung und aufgrund der Rechtesituation findet das im Regelspielplan sonst freitags vorgesehene Bundesliga-Spiel des 28. Spieltags ausnahmsweise am Samstag statt [..]."

"Auf eine Ansetzung am Gründonnerstag (29. März) wurde aufgrund der seit Jahren gängigen Praxis verzichtet, donnerstags nach FIFA-Abstellungsperioden für Nationalspieler keine Bundesliga-Spiele zu terminieren", so die DFL weiter. Damit wird diese Terminierung eine Ausnahme bleiben.

Hertha gegen Wolfsburg im Liveticker verfolgen

Auch mit dem Liveticker von SPOX verpasst ihr nichts von dem Spiel und bleibt immer auf dem Laufenden.

Das Restprogramm von Hertha BSC

Spieltag Datum Uhrzeit Gegner 29 Sa., 07.04.2018 15.30 Uhr Borussia Mönchengldbach (A) 30 Sa., 14.04.2018 15.30 Uhr 1. FC Köln (H) 31 Sa., 21.04.2018 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt (A) 32 Sa., 28.04.2018 15.30 Uhr FC Augsburg (H) 33 Sa., 05.05.2018 15.30 Uhr Hannover 96 (A) 34 Sa., 12.05.2018 15.30 Uhr RB Leipzig (H)

Das Restprogramm vom VfL Wolfsburg