Florian Müller vor Bundesligadebüt gegen HSV: Wer ist der Keeper des FSV Mainz 05?

Wenn der FSV Mainz 05 am Samstagnachmittag beim Hamburger SV gastiert (15.30 Uhr im LIVETICKER), wird aller Voraussicht nach mit Florian Müller ein neues Gesicht sein Bundesligadebüt zwischen den Pfosten der Rheinhessen feiern. Wer ist der 20-jährige Nachwuchstorwart?

Stammtorwart Rene Adler verpasst die Rückkehr zu seinem Ex-Klub wohl aufgrund einer Erkältung, sein etatmäßiger Vertreter Robin Zentner fällt mit einer Prellung aus. So steht Florian Müller, der bislang nur in der zweiten Mannschaft der Mainzer eingesetzt wurde, laut der Bild beim Abstiegsgipfel in Hamburg vor seinem Debüt im deutschen Oberhaus.

Mainz holte Müller mit 17 aus Saarbrücken

Das Torhütergen scheint Müller in die Wiege gelegt worden zu sein, immerhin standen bereits sein Vater, sein Onkel sowie sein Großvater für unterklassige Vereine zwischen den Pfosten. Obwohl ihm sein Vater von der Position als Torwart abriet, da dies ein "undankbarer Job" sei, entschied sich Müller im Alter von zwölf Jahren die Familientradition fortzusetzen.

Als C-Jugendlicher wechselte Müller vom FV Lebach zum FC Saarbrücken, wo er im Alter von 17 Jahren zum FSV Mainz weiterzog. Bereits als B-Jugendlicher wurde er in der A-Jugend eingesetzt., als A-Jugendlicher feierte er schließlich seine Premiere in der 3. Liga für die zweite Mannschaft des FSV. Trotz starker Leistungen konnte er den Abstieg in der letzten Spielzeit in die Regionalliga nicht verhindern. Seit der Saison 2016/17 ist Müller als etatmäßiger dritter Keeper fester Bestandteil des Bundesligakaders.

Sowohl von den Nachwuchsteams als auch der Zweitvertretung ist der Nachwuchstorwart Sandro Schwarz, dem heutigen Cheftrainer der Profis, bestens vertraut und genießt dadurch das uneingeschränkte Vertrauen der Verantwortlichen.

Leistungsdaten von Florian Müller

Saison Wettbewerb Spiele Gegentore weiße Westen 2013/14 B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest 26 28 8 2014/15 A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest 13 18 6 2015/16 A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest 20 29 6 2015/16 3. Liga 2 7 0 2016/17 3. Liga 17 23 4 2017/18 Regionalliga Südwest 8 9 3

Müller als größtes Torwarttalent der Mainzer?

"Er hat alle Techniken, die ein Torwart braucht, um den Weg zu gehen, den wir uns alle von ihm erhoffen", prophezeite Sandro Schwarz als damaliger Trainer der zweiten Mannschaft seinem Torwart im Dezember 2016 bereits eine große Zukunft voraus.

Auch Martin Schmidt, Ex-Trainer der Profimannschaft, bescheinigte dem Torwart im Januar 2017 ein "Riesenpotenzial und die Perspektive, in den nächsten eineinhalb, zwei Jahren zum Bundesliga-Spieler zu reifen".

Müller eilt tatsächlich der Ruf als eines der vielversprechendsten deutschen Torhütertalente voraus. Seine vielversprechenden Anlagen bescherten ihm neben seinen Einsätzen in der 3. Liga auch bereits neun Partien für die deutsche U19- und U20-Nationalmannschaft.

Müller gehört die Zukunft bei Mainz

Eine langwierige Hüftverletzung verhinderte, dass Müller bereits in der Hinrunde sein Bundesligadebüt feierte, als Adler ebenfalls verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stand. Langfristig gesehen soll Müller in Mainz zum neuen Stammtorwart aufgebaut werden und den bereits 33-Jährigen Adler zwischen den Pfosten beerben.

Im November verlängerte Müller seinen Vertrag bis 2022, was von dem großen Vertrauen der Verantwortungsträger in das Torwarttalent zeugt.

"Ich will mich auf jeden Fall hocharbeiten, Gas geben im Training, mich anbieten und dann schauen wie es aussieht", kommentierte er im klubeigenen TV die Ausdehnung seines Kontrakts. Beim Gastspiel in Hamburg sieht es nach seiner Premiere im deutschen Oberhaus aus.