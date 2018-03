News und Gerüchte zum FC Schalke: Donis Avdijaj vor Rückkehr?

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Trotz seiner Ausleihe zu Roda Kerkrade haben sie beim FC Schalke 04 Donis Avdijaj wohl weiterhin fest für die Zukunft auf dem Zettel. Hier findet ihr alle News und Gerüchte rund um die Königsblauen.

FC Schalke beobachtet Avdijaj "sehr genau"

Bis Saisonende ist Donis Avdijaj vom FC Schalke an Roda Kerkrade ausgeliehen, eine Rückkehr des Offensivspielers kann man sich in Gelsenkirchen scheinbar durchaus gut vorstellen.

"Wir beobachten Donis sehr genau. Er hat in Kerkrade eingeschlagen, er blüht dort auf. Wir werden sehen, was im Sommer passiert", erklärte Manager Christian Heidel zuletzt.

Posted by SPOX.com

Am Wochenende gelang Avdijaj für Kerkrade ein Traumtor zum Sieg gegen NAC Breda , wodurch der letzte Tabellenplatz an Twente Enschede abgegeben wurde.

Avdijajs Statistiken im Überblick

Mannschaft Einsätze Tore Assists FC Schalke U19 24 17 4 FC Schalke II 11 4 1 FC Schalke 12 2 / Sturm Graz 45 13 11 Roda Kerkrade 6 1 /

Schalker Freude über Insua-Premiere

Nach langer Wartezeit hat Sommerneuzugang Pablo Insua am Wochenende beim 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg seine Premiere für Schalke gefeiert.

"Pablo hatte sich den Einsatz verdient. Nach viel Dunkelheit in dieser Saison hat er endlich wieder Licht gesehen", kommentierte Trainer Domenico Tedesco das Debüt des Verteidigers. "Pablo hatte unheimlich viel Pech. Es geht jetzt darum, dass er wieder reinkommt", sagte Manager Heidel.

Insua war nach seinem Wechsel zu den Königsblauen zunächst mit einer Rippenfell-Entzündung ausgefallen, die sich in der Folgezeit zu einer Herzbeutel-Entzündung verschlimmerte. Selbst ein frühzeitiges Karriereende schien nicht ausgeschlossen, bevor Insua sich in den vergangenen Wochen wieder in die Mannschaft zurück arbeitete.