Schalke-News: Meldungen, Gerüchte und Personal-Updates rund um S04

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco

Der Schlagabtausch um die Personalie Max Meyer geht weiter. Diesmal schießt Schalke-Klubboss Clemens Tönnies gegen Meyers Berater. Bei SPOX bekommt ihr alle News und Meldungen des Tages rund um die Königsblauen.

Tönnies kritisiert Meyer-Berater Wittmann

Das Theater um Max Meyers mögliche Vertragsverlängerung bei S04 geht weiter. Nun hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies zu Wort gemeldet und Meyers Berater Roger Wittmann kritisiert.

"Ich hatte vor drei Monaten einen Termin mit Max Meyer beziehungsweise mit seinem Berater. Und dieser Termin ist vom Berater abgesagt worden", erklärte Tönnies bei einer Veranstaltung in Dortmund. Er würde gerne mit Meyer verlängern, Schwierigkeiten mache aber sein Berater Wittmann.

Dennoch kündigte er eine zeitnahe Lösung an: "Wir sind da kurz vor einer finalen Entscheidung, es wird nicht mehr lange dauern."

Abseits der Personalie Meyer ist Tönnies aber sehr zufrieden mit der Schalker Entwicklung: "Wenn wir den Tabellenplatz sehen, sind wir hochzufrieden. Höher geht es nicht. Jetzt arbeiten wir daran, dass wir da bleiben, wo wir stehen."

Bastian Oczipka: Erwartungen bei Schalke übertroffen

Am Wochenende hat Bastian Oczipka gegen den VfL Wolfsburg sein 200. Bundesliga-Spiel bestritten. Dabei ist er mit seiner aktuellen Situation bei Schalke überaus zufrieden.

"Meine Erwartungen, die ich im Sommer hatte, sind sogar noch übertroffen worden. Ich habe fast alle Spiele gemacht, wir sind Zweiter in der Bundesliga und stehen im Halbfinale des DFB-Pokals", erklärte Oczipka gegenüber schalke04.de.

Vor allem das Stadion gefalle ihm besonders: "Aus meiner Zeit in Frankfurt und Leverkusen weiß ich noch, wie schwer es ist, hier als Gastmannschaft aufzulaufen."

Zu seiner Zufriedenheit trägt auch die aktuelle sportliche Situation bei, wie er verdeutlichte: "Wir verteidigen als Mannschaft sehr gut. Und unser Kader ist einfach sehr gut aufgestellt. Wir haben eine sehr große Leistungsdichte im Kader. Das spornt jeden einzelnen Spieler an, ständig Gas zu geben. Ich denke, die Entscheidung, wer spielt und wer nicht, ist für den Trainer nie einfach."

Angesprochen auf die sehr knappen Erfolge konterte Oczipka: "Lieber so, als einmal 5:0 zu gewinnen und danach viermal zu verlieren. Wir sind stolz auf unsere aktuelle Serie mit fünf Siegen hintereinander. Das hat es auf Schalke schon einige Jahre nicht mehr gegeben."

Bastian Oczipka: Bundesligaeinsätze pro Saison

Saison Verein Einsätze 2010/11 FC St. Pauli 20 2011/12 Bayer Leverkusen 9 1012/13 Eintracht Frankfurt 33 2013/14 Eintracht Frankfurt 20 2014/15 Eintracht Frankfurt 30 2015/16 Eintracht Frankfurt 30 2016/17 Eintracht Frankfurt 33 2017/18 Schalke 04 25

Pablo Insua: Fortsetzung Karriere war fraglich

Pablo Insua hat sich über seine Herzbeutel-Erkrankung geäußert und erklärt, wie schwierig diese Zeit für ihn war. Seine Karriere war demnach in Gefahr. "Es war die schwerste Phase meines Lebens, eine Phase der Dunkelheit", sagte Insua RevierSport: "Ich habe acht bis neun Kilo an Gewicht verloren." An der Fortsetzung seiner Karriere habe er damals gezweifelt.

Einsam sei er aber nicht gewesen: "Meine Freundin war bei mir, einer der Ärzte kam aus Paraguay und konnte mir die Behandlung auf Spanisch erklären. Und von Schalke waren auch immer wieder Jungs da."