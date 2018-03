Die Stimmen zum 28. Spieltag - Timo Horn: "Das war eine Frechheit von uns"

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Live Everton -

Man City Primera División Live Las Palmas -

Real Madrid Championship Live Hull -

Aston Villa Primeira Liga Live Benfica -

Guimaraes Eredivisie Live PSV -

Breda Premier League Live Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División Live FC Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Eredivisie Groningen -

Ajax Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Super Liga Lucani -

Roter Stern Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Premier League Rostow -

ZSKA Moskau Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Superliga Boca Juniors -

Talleres Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Premier League Derby-Wochenende Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis

Timo Horn war nach der herben Klatsche gegen 1899 Hoffenheim restlos bedient. Parallel wütete Horst Heldt über den Schiedsrichter, die Freiburger wunderten sich über den Platzverweis von Nils Petersen und der HSV war über einen Zähler in Stuttgart froh.

Kevin Volland (Bayer Leverkusen): "Es war nicht ganz leicht. Wir haben das Spiel aber schon an uns gerissen und kaum etwas zugelassen. Aber der letzte Pass hat heute gefehlt."

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Für uns fühlt sich das Unentschieden eher wie eine Niederlage an. Wir haben das Spiel bis auf wenige Ausnahmen im Griff gehabt. Die Torchancen waren da, aber im letzten Drittel hat uns die Präzision gefehlt."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft, was die für einen Kampf über 90 Minuten abgeliefert hat. Beim Videobeweis hatten wir etwas Glück, dass es Abseits war bei dem Tor. Mit dem Punkt kann ich heute gut leben."



Andre Breiteneiter (Trainer Hannover 96): "Man hat gesehen, dass meiner Mannschaft lange das Selbstvertrauen gefehlt hat. Wir waren zu nervös am Ball und haben zu viele Fehlpässe produziert. Erst die letzte halbe Stunde war richtig gut, aber leider haben wir uns nicht mehr mit einem Punkt belohnen können."

Horst Heldt (Manager Hannover 96)...

... zum aberkannten Tor: "Es ist einfach scheiße. Beim letzten Spiel bekommen wir ein reguläres Tor aberkannt. Für mich ist das heute mindestens gleiche Höhe gewesen. Das ist halt ärgerlich und nervt kolossal."



Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Die ersten 65 Minuten waren richtig gut, danach fehlte uns die Stärke am Ball. Nach dem 3:1 für uns dachte ich: Das war es. Das war ein Irrtum, Hannover hat uns unter Druck gesetzt, aber wir haben standgehalten und unter dem Strich kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht."

Julian Nagelsmann (Trainer TSG 1899 Hoffenheim): "Ein hoch verdienter Sieg, er hätte auch noch höher ausfallen können. Köln hat heute eines seiner schwächeren Spiele gemacht und wir ein sehr starkes. Auch in der Höhe verdient, auch wenn es für Köln extrem bitter ist."

Stefan Ruthenbeck (Trainer 1. FC Köln): "Wir sind von Beginn an nicht gut ins Spiel gekommen. Wir waren sehr lethargisch. Mit dieser Leistung können wir die Klasse nicht halten."

Timo Horn (Torhüter 1. FC Köln): "Das war heute gar nichts. Es kam einer Aufgabe gleich. Es ist völlig unverständlich, wie wir so spielen können. Jeder Kölner, der hier her gefahren ist, tut mir leid und müsste eigentlich sein Geld zurückbekommen. Das war eine Frechheit von uns. Mit so einer Leistung brauchen wir nicht rechnen, so bleiben wir nicht in der Liga. Hoffenheim war in allen Belangen zwei, drei Klassen besser als wir. Das müssen wir jetzt ein paar Tage verdauen, weil das ist schon ein heftiges Ergebnis."



Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Die ersten 20 Minuten waren gut. Danach haben wir die Courage verloren. Das ist definitiv ausbaufähig. Die zweite Halbzeit war super, da war richtig viel Mut dabei. Gegen Freiburg kannst du nicht viel besser spielen."

Daniel Caligiuri (Torschütze FC Schalke 04)...

... zum Spiel: "Freiburg ist immer unangenehm, sie lassen keine Lücke zu und können natürlich auch Fußball spielen. Die Rote Karte hat uns dann in die Karten gespielt."

... zum Protest von Christian Streich nach der Gelb-Roten Karte gegen Nils Petersen: "Er ist ein sehr emotionaler Mensch. Er hat mir in dieser Situation leid getan. Ich wollte ihn beruhigen."

...zur Tabellensituation: "Wir sind auf einem Champions-League-Platz. Wir wollen uns da oben festsetzen, aber es ist noch ein schwerer Weg."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir haben gut gearbeitet, wenig zugelassen, aber mit dem Ball hatten wir immer wieder Probleme. Dann ist das Spiel so entschieden worden, wie es entschieden wurde und Schalke hat gewonnen. Nils Petersen hat die erste Gelbe Karte nicht gesehen, er hat ja hinten keine Augen. Ich darf nichts sagen, es ist unglaublich."

Manuel Gulde (SC Freiburg): "Für mich war das kein Elfmeter, weil ich den Ball am linken Fuß gespielt habe. Auf den Bildern sieht man es aber nicht. Ein bisschen unglücklich, darf aber nicht passieren."

Nicolas Höfler (SC Freiburg): "Ich habe gehört, dass Nils die Gelbe Karte im Rücken gezeigt wurde. Das ist natürlich äußert dubios, weil Nils nicht weiß, dass er schon eine Gelbe Karte hat. Da muss man sich hinterfragen, ob die Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Spieler stimmt."



Die Videobeweis-Tabelle der Bundesliga © getty 1/19 Welches Team hat am meisten vom heiß diskutierten VAR profitiert? Sportwetten.bild.de hat eine Videobeweis-Tabelle aufgestellt, die VAR-Einsätze ohne Änderung der Entscheidung und die Korrektheit der Entscheidungen nicht mit einbezieht. © getty 2/19 Platz 18: RB Leipzig - Einsätze des Videobeweises: 6, Positive/Negative Entscheidung: 0:6, Differenz: -6. © getty 3/19 Platz 17: Bayer Leverkusen - Einsätze des Videobeweises: 6, Positive/Negative Entscheidung: 1:5, Differenz: -5. © getty 4/19 Platz 16: Werder Bremen - Einsätze des Videobeweises: 2, Positive/Negative Entscheidung: 0:2, Differenz: -2. © getty 5/19 Platz 15: Borussia Mönchengladbach - Einsätze des Videobeweises: 4, Positive/Negative Entscheidung: 1:3, Differenz: -2. © getty 6/19 Platz 14: Augsburg - Einsätze des Videobeweises: 6, Positive/Negative Entscheidung: 2:4, Differenz: -2. © getty 7/19 Platz 13: FC Schalke 04 - Einsätze des Videobeweises: 10, Positive/Negative Entscheidung: 4:6, Differenz: -2. © getty 8/19 Platz 12: Hertha BSC - Einsätze des Videobeweises: 7, Positive/Negative Entscheidung: 3:4, Differenz: -1. © getty 9/19 Platz 11: FSV Mainz 05 - Einsätze des Videobeweises: 7, Positive/Negative Entscheidung: 3:4, Differenz: -1. © getty 10/19 Platz 10: VfL Wolfsburg - Einsätze des Videobeweises: 9, Positive/Negative Entscheidung: 4:5, Differenz: -1. © getty 11/19 Platz 9: Borussia Dortmund - Einsätze des Videobeweises: 8, Positive/Negative Entscheidung: 4:4, Differenz: 0. © getty 12/19 Platz 8: Bayern München, Einsätze des Videobeweises: 8, Positive/Negative Entscheidung: 4:4, Differenz: 0. © getty 13/19 Platz 7: 1899 Hoffenheim - Einsätze des Videobeweises: 3, Positive/Negative Entscheidung: 2:1, Differenz: +1. © getty 14/19 Platz 6: Hamburger SV - Einsätze des Videobeweises: 5, Positive/Negative Entscheidung: 3:2, Differenz: +1. © getty 15/19 Platz 5: SC Freiburg - Einsätze des Videobeweises: 9, Positive/Negative Entscheidung: 5:4, Differenz: +1. © getty 16/19 Platz 4: Eintracht Frankfurt - Einsätze des Videobeweises: 6, Positive/Negative Entscheidung: 4:2, Differenz: +2. © getty 17/19 Platz 3: 1. FC Köln - Einsätze des Videobeweises: 10, Positive/Negative Entscheidung: 6:4, Differenz: +2. © getty 18/19 Platz 2: Hannover 96 - Einsätze des Videobeweises: 5, Positive/Negative Entscheidung: 4:1, Differenz: +3. © getty 19/19 Platz 1: VfB Stuttgart - Einsätze des Videobeweises: 11, Positive/Negative Entscheidung: 10:1, Differenz: +9.

Tayfun Korkut (Trainer VfB Stuttgart): "Es war das erwartet schwierige Spiel. Wir hatten in der ersten Halbzeit in der ein oder anderen Situation große Probleme, wir waren nicht so kompakt, wie in den letzten Wochen. In der zweiten Halbzeit war eine klare Steigerung da. Wir müssen mit dem Punkt leben, und wir können mit dem Punkt leben, denn wenn man sich den Gegner anschaut, ist der Unterschied nicht so groß, wie es die Punkte aussagen."

Christian Titz (Trainer Hamburger SV): "Wir sind ein Stück weit enttäuscht, denn wir wissen, dass uns in unserer Situation nur Siege helfen. Bis auf das Ergebnis haben wir einige Dinge gut gemacht."

Lewis Holtby (Torschütze Hamburger SV): "Jeder Punkt tut uns aktuell gut. Natürlich hätten wir heute gerne drei geholt, die wären auch wichtig gewesen, aber es geht weiter."