BVB-Umbruch - User-Voting: Wer soll bleiben? Wer darf gehen? Stimmt ab!

Friendlies Fr 23.03. Argentina, England, Italia, Brasil: Die Tests vor der WM World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis

Borussia Dortmund steht im Sommer vor einem Umbruch im Kader - das hat Sportdirektor Michael Zorc am Sonntag am Rande des Bundesliga-Heimspiels gegen Hannover 96 erneut betont. SPOX ruft euch deshalb auf: Nehmt an unserem Voting teil und sagt uns, an wem der BVB festhalten und wen er lieber abgeben soll!

Gegenüber Eurosport sagte Zorc am Sonntag: "Es muss Veränderungen geben und es wird Veränderungen geben, was den Kader angeht." In der Zusammenstellung des Kaders habe einiges nicht so geklappt, "wie wir uns das vorgestellt haben", führte Zorc weiter aus.

Damit bestätigte der Sportdirektor, was Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bereits im Februar angekündigt hatte: "Wir benötigen im Sommer eine Kader-Justierung, je nach Verlauf der Rückrunde auch eine deutlichere. Michael Zorc, der dafür die Federführung hat, kennt dazu meine Meinung und Erwartungshaltung."

BVB mit der Leistung der Mannschaft "nicht immer einverstanden"

Der Verlauf der Rückrunde war bislang nicht zufriedenstellend. Mit der Leistung der Mannschaft war Zorc trotz der Serie ohne Niederlage unter Trainer Peter Stöger "nicht immer einverstanden. Wir hatten das Gefühl, der letzte Schritt, der letzte Wille fehlt, um Leistung zu bringen."

© getty

Besonders das Ausscheiden im Achtelfinale der Europa League gegen den FC Salzburg sorgte beim BVB für ein negatives Zwischenfazit. Bis zum Ende der Saison geht es für die Dortmunder darum, in der Bundesliga mindestens unter den ersten Vier zu bleiben, um sich für die Champions League zu qualifizieren.

Das Restprogramm des BVB in der Bundesliga

Spieltag Heim Gast 28 Bayern München Borussia Dortmund 29 Borussia Dortmund VfB Stuttgart 30 Schalke 04 Borussia Dortmund 31 Borussia Dortmund Bayer Leverkusen 32 Werder Bremen Borussia Dortmund 33 Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 34 TSG Hoffenheim Borussia Dortmund

Ob das Ziel erreicht wird oder nicht: Im Sommer soll die Mannschaft des BVB einem Umbruch unterzogen werden.

Wie soll der Umbruch beim BVB aussehen?

Doch wie soll dieser Umbruch bei Borussia Dortmund eurer Meinung nach aussehen? Stimmt jetzt bei SPOX ab, an wem die Dortmunder eures Erachtens festhalten sollten und wer gerne gehen darf. Dabei geht es nur um eure Einschätzung, quasi eine klassische Kaderschmiede.

Als Grundlage für das Voting haben wir die Spieler genommen, die Stand jetzt auch in der kommenden Saison im Kader der Schwarz-Gelben stehen. Roman Weidenfeller, der seine Karriere nach der laufenden Spielzeit beenden wird, kommt deswegen beispielsweise nicht in dem Voting vor. Zwei Ausnahmen machen wir aber: Leihgabe Michy Batshuayi und Trainer Peter Stöger (dessen Vertrag im Sommer ausläuft).

Das Voting endet am Mittwoch, den 21. März, um 12 Uhr. Dann werden wir euch das Ergebnis präsentieren, wen ihr gerne in der nächsten Saison noch im BVB-Trikot sehen wollt - und wen nicht.