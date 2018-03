BVB-News: Meldungen, Stimmen und Transfergerüchte rund um Borussia Dortmund

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Eredivisie Live Ajax -

David Wagner ist angeblich beim BVB als Nachfolger für Trainer Peter Stöger im Gespräch. Hier findet ihr alle News, Stimmen und Transfergerüchte vom BVB vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt (18 Uhr im LIVETICKER).

Kehrt David Wagner als Trainer zum BVB zurück?

Borussia Dortmund hat angeblich ein Auge auf Huddersfield-Trainer David Wagner geworfen. Das berichtet der Sunday Mirror. Demnach sei der Aufstiegstrainer ein ernsthafter Kandidat, in der kommenden Saison das Traineramt zu übernehmen. Wagner ist ein bekanntes Gesicht in Dortmund. In der Ära von Jürgen Klopp trainierte er vier Jahre lang die zweite Mannschaft des BVB.

Peter Stöger, der den nach nur fünf Monaten Amtszeit entlassenen Peter Bosz ersetzte, ist bislang in der Bundesliga zwar noch ungeschlagen, litt zuletzt jedoch unter der Diskussion des biederen Spielstils.

Frankfurt liegt dem BVB - andersrum sieht es aber ähnlich aus

Am Sonntag will Stöger zunächst seine Serie in der Bundesliga ausbauen und möglichst mit einem Sieg wieder zum Tabellenzweiten Schalke aufschließen. Die Eintracht ist dabei zumindest statistisch ein dankbarer Gegner für den BVB: Dortmund hat nämlich gegen keine andere Mannschaft häufiger gewonnen als gegen die Eintracht.

Gerade ihre Heimbilanz kann sich sehen lassen: Die letzten sechs Partien haben sie allesamt gewonnen. Allerdings holte die Eintracht in der laufenden Saison auch bereits sechs Auswärtssiege und steht in der Auswärtstabelle auf Tabellenplatz fünf.

Die letzten Begegnungen zwischen dem BVB und der Eintracht