BVB: News, Gerüchte und Personal-Updates rund um Borussia Dortmund

Nach der herben Niederlage im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals gegen Red Bull Salzburg ist der BVB am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (18 Uhr im LIVETICKER) auf Wiedergutmachungskurs. Kapitän Marcel Schmelzer fand nach der verkorksten Partie gestern Abend zudem harte Worte. Hier erfahrt ihr alles Wichtige zu Borussia Dortmund.

Marcel Schmelzer findet harte Worte nach der Niederlage

"Wir haben heute verdient verloren. Was wir gegen Leipzig gut gemacht haben, ließen wir hier vermissen. Das war einfach nicht in Ordnung", sagte der BVB-Kapitän nach der Partie gegenüber Sky.

Salzburg kam immer besser ins Spiel, "weil wir das auch zugelassen haben", sagte Schmelzer und ergänzte: "Dass wir das zu Hause zulassen, ist ein No-Go."

Auch mit der Leistung der Unparteiischen war der 30-Jährige unzufrieden und verwies dabei auf die Szene vor dem 0:2, als der Linksverteidiger durch Valon Berisha überhart ins Seitenaus geschubst wurde. "Ich weiß nicht, was die UEFA da macht", sagte Schmelzer und zeigte auf die Unparteiischen, die einen guten Blick auf die Szene gehabt hätten. "Es war ein klares Foul."

© getty

BVB-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Eintracht gegen 14 Uhr

Vor dem Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag steht heute um 14 Uhr die Pressekonferenz mit BVB-Trainer Peter Stöger an. Gegen die starken Frankfurter muss für die Borussia unbedingt ein Sieg her. Bei einer Niederlage könnten die Westfalen sogar auf den fünften Tabellenplatz zurückfallen und somit aus einen Champions-League-Platz rausfallen.

Vorschau aufs Spiel

Der BVB gewann 42 der 89 BL-Duelle gegen Eintracht Frankfurt - gegen keinen anderen Verein sammelte die Borussia mehr Siege (42 auch gegen Werder Bremen).

Nur gegen den FC Bayern verlor die Eintracht im Oberhaus öfter (50-mal) als gegen den BVB (42-mal).

Unter Peter Stöger ist der BVB zudem in zehn Spielen noch ungeschlagen (5 Siege, 5 Remis). Dadurch baute der Österreicher den Startrekord für einen BVB-Trainer weiter aus.

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt: Die letzten Ergebnisse

Heim Auswärts Ergebnis Frankfurt BVB 2:2 Frankfurt BVB 1:2 BVB Frankfurt 3:1 Frankfurt BVB 2:1 Frankfurt BVB 1:0 BVB Frankfurt 4:1

© getty

Samassekou beim BVB auf der Liste?

Nachdem es in den letzten Tagen bereits Gerüchte um eine mögliche Verpflichtung von Liverpool-Keeper Simon Mignolet gab, steht nun das neuste Gerüchte ins Haus. Laut ESPN steht der Malier Diadie Samassekou auf der Wunschliste der BVB. Der Mittelfeldmann von Red Bull Salzburg konnte gestern beim möglichen Interessenten direkt vorspielen und lieferte auch eine starke Leistung ab.

Neben dem BVB sollen auch Leverkusen und Leipzig an dem 22-Jährigen interessiert sein. Angesichts des bis 2019 laufenden Vertrages, dürfte der Youngster aber auf keinen Fall billig werden.