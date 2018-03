BVB-News: Gerüchte, Stimmen und Personal-Updates von Borussia Dortmund

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Ligue 1 Monaco -

Bei Borussia Dortmund herrscht nach dem Aus in der Europa League in Salzburg die totale Katerstimmung. Das Medienecho ist verheerend. Die Verantwortlichen bekräftigen die harsche Kritik von Trainer Peter Stöger an der Mannschaft.

Watzke und Zorc stimmen Stöger zu

Mit ungewöhnlich harten Worten kritisierte Trainer Peter Stöger die BVB-Profis nach der spielerisch ernüchternden Leistung beim 0:0 in Salzburg, das nach dem 1:2 vor Wochenfrist im eigenen Stadion das Aus im Europa-League-Achtelfinale bedeutete. Vor allem Mario Götze bekam sein Fett weg. Am Freitag äußerten sich die Bosse. "Der Trainer hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, offen anzusprechen, wenn etwas nicht funktioniert. Und es hat ja nicht funktioniert. Ich stehe da voll hinter ihm", sagte etwa Sportdirektor Michael Zorc. Vorstandschef Hans-Joachim Watzke haderte ebenfalls mit dem Ausscheiden und machte sich Gedanken über Konsequenzen: "Wir müssen versuchen, daraus in dieser für uns schwierigen Situation die richtigen Schlüsse zu ziehen."

Pressestimmen: Volle Breitseite gegen BVB

Die deutsche Medienlandschaft ging nach dem Rückspiel in Salzburg schonungslos mit dem BVB ins Gericht. "Tschüss, Europa! Behäbiger BVB wieder erschreckend schwach", befand zum Beispiel der Westfälische Anzeiger. "BVB mit peinlichem Auftritt in Salzburg - Nach Europa-League-Aus herrscht Eiszeit in Dortmund", schreiben die Ruhr Nachrichten. Die FAZ stellt den BVB in eine "peinliche Ahnenreihe" der deutschen Mannschaften, die in Europacup-Duellen mit österreichischen Teams den Kürzeren zogen. Die Welt verwies auf die WM-Sensation von 1978: "Der Mythos von Cordoba wurde beschworen." Die österreichische Presse zeigte sich voll des Lobes für die starke Leistung der Salzburger. Der Standard spottet: "Dortmund ist keine Hürde."

Diese Bundesligisten scheiterten an österreichischen Teams

Team Saison Wettbewerb/Runde Gegner Resultate Eintracht Frankfurt 1993/94 Uefa-Cup, Viertelfinale SV Austria Salzburg 0:1, 1:0 n.V. 4:5 i.E. Karlsruher SC 1993/94 Uefa-Cup, Halbfinale SV Austria Salzburg 0:0, 1:1 1860 München 1997/98 Uefa-Cup, 2. Runde Rapid Wien 0:3, 1:2 Borussia Dortmund 2017/18 Europa League, Achtelfinale Red Bull Salzburg 1:2, 0:0

BVB: Keine Zukunft für Stöger?

Wenig überraschend fordern viele Medien den großen Umbruch beim BVB. "Wir diskutieren, ob es Sinn macht, weiterzumachen", sagte Trainer Peter Stöger nach dem Spiel, der mit seiner harschen Kritik an der Mannschaft gewiss keine Eigenwerbung für einen Verbleib in Dortmund über das Saisonende hinaus betrieb, aber auch nicht unbedingt gewillt erscheint, unter den herrschenden Umständen weiterzumachen.