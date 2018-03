BVB-News: Gerüchte, Stimmen und Personalien rund um Borussia Dortmund

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Serie A Live Bologna -

AS Rom Primera División Live Girona -

Levante Premier League Live Crystal Palace -

Liverpool Premiership Live Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Bilbao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Primeira Liga Benfica -

Guimaraes Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester (Delayed) Premier League West Bromwich -

Burnley (Delayed) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (Delayed) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Eredivisie Groningen -

Ajax Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Super Liga Lucani -

Roter Stern Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Premier League Rostow -

ZSKA Moskau Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse Superliga Boca Juniors -

Talleres Championship Preston -

Derby County Championship Nottingham -

Barnsley First Division A Brügge -

Genk League One Portsmouth -

Wigan Championship Sheffield Utd -

Cardiff Primera División Getafe -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

FC Porto Serie A CFC Genua -

Cagliari Serie A Udinese -

Florenz Serie A Atalanta -

Sampdoria Championship Fulham -

Leeds Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Crotone Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Ligue 1 Rennes -

Monaco Copa Libertadores Estudiantes -

Santos Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Premier League Derby-Wochenende Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Premier League West Brom -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona – Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille – Montpellier Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis

Bei Borussia Dortmund kehrt nie Ruhe ein. Vor dem Kracher in der Bundesliga beim FC Bayern München sorgen die Nachricht von der Rückkehr Matthias Sammers und ein großes Interview von Hans-Joachim Watzke für Gesprächsstoff. Dazu gibt's ein Transfergerücht, wonach der BVB ein mazedonisches Supertalent wieder oder weiter auf dem Radar hat. Die wichtigsten BVB-News des Tages im Überblick.

Eljif Elmas: Neue Gerüchte aus der Türkei

Schon im vergangenen Sommer, war der BVB mit dem mazedonischen Wunderknaben Eljif Elmas in Verbindung gebracht worden. Jetzt gibt es neue Meldungen in türkischen Medien, die vom Dortmunder Interesse am Supertechniker von Fenerbahce berichten.

Neben dem Bundesligisten sollen auch Manchester City, Feyenoord Rotterdam sowie die PSV Eindhoven den 18-Jährigen genauer beobachten. Elmas wechselte im Sommer 2017 von Skopje zum Istanbuler Topklub. Seit Januar darf er dort auch in der Süper Lig ran. Für sein Heimatland Mazedonien debütierte er schon mit 17 Jahren in der A-Nationalmannschaft.

Watzke über Sammer: "Außerordentliche Kompetenz"

Matthias Sammer kehrt als externer Berater zu Borussia Dortmund zurück, wo er als Spieler und Trainer zwischen 1993 und 2004 Geschichte geschrieben hat. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sagte dazu: "Die Frage war: Wie können wir eine so außerordentliche Kompetenz, die auch noch diese BVB-Vergangenheit hat, an uns binden, ohne ihn in eine Struktur zu pressen?" Die Antwort: Als externen Berater, als "Diskussionspartner mit hoher BVB-Affinität".

Sammers Erfolge mit dem BVB

Funktion Jahre Größte Erfolge Spieler 1993 bis 1998 Deutscher Meister 1995 und 1996, Champions-League- und Weltpokalsieger 1997 Trainer 2000 bis 2004 Deutscher Meister 2002, UEFA-Cup-Finalist 2002

Stöger erster Ansprechpartner - und neue Jobs

Laut Watzke bleibt Peter Stöger "erster Ansprechpartner" bei der Klärung der Trainerfrage über den Sommer hinaus, allerdings stellt sich der BVB-Vorstandsvorsitzende das Profil des Coaches in Zukunft etwas anders vor als in den zurückliegenden Jahren. So soll der Trainer in Zukunft nicht mehr die Kaderplanung bestimmen. "Die Verweildauer eines Trainers beträgt heutzutage oft nur noch zwei bis drei Jahre. Den Kader muss man über diesen Zeitraum hinaus planen", sagte Watzke. Deshalb soll beim BVB ja auch ab der kommenden Saison "eine neue Position unterhalb von Michael Zorc" eingesetzt werden und ein Leiter für die Lizenzspieler-Abteilung verpflichtet werden.