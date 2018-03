BVB-News und Gerüchte: Borussia Dortmund an Lyon-Talent interessiert?

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? League One Blackburn -

Die Länderspielpause ist vorbei und der nächste Bundesliga-Spieltag steht am Wochenende an. Beim BVB sind vor dem Topspiel gegen die Bayern einige Spieler fraglich. Außerdem: Angeblich ist Dortmund auf ein Talent von Olympique Lyon aufmerksam geworden. Hier gibt es eine Übersicht zu den aktuellsten News, Gerüchten und Personal-Updates von Borussia Dortmund.

BVB an Lyon-Talent interessiert?

Der BVB ist auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler offenbar in Frankreich fündig geworden. Wie Calciomercato berichtet, soll sich Borussia Dortmund mit Lucas Tousart beschäftigen.

Allerdings ist Dortmund damit offenbar nicht alleine, denn auch die Spurs, Arsenal, Juve und Inter sollen den 20-Jährigen im Visier haben.

Tousart wechselte 2015 von Valencienne zu Olympique Lyon und hat sich dort zum Stammspieler entwickelt.

© getty

Tousarts Statistiken bei Lyon

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Ligue 1 52 1 1 Champions League 1 - - Europa League 16 1 1 Coupe de France 6 - -

Dahoud über BVB-Wechsel: "Bosz kannte mich nicht richtig"

Vor der Saison 2017/18 wechselte Mahmoud Dahoud (22) von Borussia Mönchengladbach zum BVB. Nun hat sich der Mittelfeldspieler zu seiner Anfangszeit in Dortmund geäußert.

"Es war ein komplett anderes Umfeld, da musste ich mich erst mal drauf einlassen. In Gladbach kannten mich alle und wussten, was ich draufhabe, wo meine Stärken sind", sagte Dahoud gegenüber der Sport Bild und fügte an: "In Dortmund kannte mich der neue Trainer Peter Bosz nicht richtig."

© getty

Dahoud weiter: "Ich bin noch nicht bei hundert Prozent, aber ich merke, dass ich meinen Rhythmus finde."

Dem 13-fachen U21-Nationalspieler zufolge hat der neue Trainer Peter Stöger großen Anteil daran, dass er sich immer besser zurechtfindet. "Ich spüre mehr Vertrauen von meinen Mitspielern und vom Trainer. Gerade das des Trainers ist extrem wichtig und gibt mir unheimlich viel Kraft. Er redet viel mit mir, gibt mir klare Anweisungen. Er kann uns zum Lachen bringen, ist gleichzeitig aber sehr fordernd."

Dahouds Statistiken beim BVB 2017/18

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 19 - 4 Champions League 3 - - Europa League 4 - - DFB-Pokal 3 - 2 DFL-Supercup 1 - -

BVB mit personellen Problemen vor dem Spiel gegen Bayern

Für das Topspiel bei den Bayern drohen dem BVB mehrere Ausfälle. Einer Übersicht über das BVB-Lazarett: