BVB-News: Gerüchte und Personal-Update zu Borussia Dortmund - Bleibt Zorc?

Auch in der Länderspielpause gibt es täglich neue News zum BVB: Ein Transferziel von Borussia Dortmund wechselt nach Italien, ein BVB-Verteidiger steht vor dem Abgang und Michael Zorc kündigt Gespräche über eine Vertragsverlängerung an. Hier gibt es einen Überblick über die aktuellsten News, Gerüchte und weiteren Personal-Updates.

BVB: Zorc-Verbleib nur noch Formsache?

Michael Zorcs Vertrag bei Borussia Dortmund läuft noch bis Sommer 2019. Offenbar wird der Sportdirektor aber auch über das Vertragsende hinaus beim BVB bleiben.

Bereits in der Länderspielpause soll es Gespräche über eine Vertragsverlängerung geben. "Wir werden sprechen", wird Zorc vom kicker zitiert. Wie das Fachmagazin ausführt, gilt eine weitere Zusammenarbeit nur noch als "Formsache".

Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke leiten den BVB seit 13 Jahren.

Michael Zorcs Titelsammlung als BVB-Sportdirektor

Titel Jahr Deutscher Meister 2002, 2011, 2012 DFB-Pokal-Sieger 2012, 2017 DFL-Supercup 2013, 2014

Dortmunds Jeremy Toljan erwägt Abschied

Seit seinem Wechsel von der TSG Hoffenheim zum BVB konnte sich Jeremy Toljan nicht in der ersten Elf der Dortmunder etablieren. Deshalb ist ein Abgang des Außenverteidigers offenbar möglich. Das berichtet die Bild.

Wie die Corriere dello Sport ergänzt, soll bereits ein Interessent auf den Plan getreten sein. Demnach ist der SSC Neapel an dem 23-Jährigen interessiert.

Unter dem neuen BVB-Trainer Peter Stöger wurde Toljan zuletzt nicht in den Kader berufen.

Jeremy Toljans Statistiken beim BVB

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 16 1 2 DFB-Pokal 2 - - Champions League 4 - - Europa League 2 - - CL-Quali 1 - -

BVB-News: Martinez wechselt nach Mailand

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer muss der BVB einen Rückschlag hinnehmen. Lautaro Martinez hat sich gegen Borussia Dortmund entschieden und wechselt zu Inter Mailand. "Alles ist beschlossen mit Inter", sagte der Argentinier. Hier geht's zur ausführlichen News.

BVB: Bolt trainiert am Freitag mit

Usain Bolt wird am Freitag am BVB-Training teilnehmen. Das gaben sowohl Bolt selbst als auch der Verein am Donnerstag bekannt. Zuvor wurde bereits spekuliert, wann der Leichtathletik beim BVB aufschlägt. Alle weiteren Infos gibt es hier.

