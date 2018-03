BVB-News: Gerüchte, Meldungen und Personal-Updates zu Borussia Dortmund

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies Russland -

Brasilien Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts County League One Portsmouth -

Oxford Friendlies England -

Italien Friendlies Spanien -

Argentinien League One Blackburn -

Bradford J1 League Kashiwa -

Kobe CSL Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Championship Brentford -

Sheffield Utd Championship Middlesbrough -

Wolverhampton Championship Derby County -

Sunderland Serie A Bologna -

AS Rom Primera División Girona -

Levante Premier League Crystal Palace -

Liverpool Premiership Motherwell -

Rangers Serie A Lazio -

Benevento Serie A Florenz -

Crotone Serie A Inter Mailand -

Hellas Verona Serie A Sassuolo -

Neapel Serie A CFC Genua -

SPAL Serie A Cagliari -

FC Turin Serie A Atalanta -

Udinese Premier League Man United -

Swansea Primera División Blibao -

Celta Vigo Ligue 1 Dijon -

Marseille Serie A Chievo Verona -

Sampdoria Premier League Everton -

Man City Primera División Las Palmas -

Real Madrid Championship Hull -

Aston Villa Eredivisie PSV -

Breda Premier League Newcastle -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Sevilla -

FC Barcelona Serie A Juventus -

AC Mailand Coupe de la Ligue PSG -

Monaco Premier League Brighton -

Leicester Premier League West Brom -

Burnley (DELAYED) Premier League West Ham -

Southampton (Delayed) Premier League Watford -

Bournemouth (DELAYED) A-League Newcastle -

Melbourne City Primera División Espanyol -

Alaves Premier League Arsenal -

Stoke Ligue 1 Guingamp -

Bordeaux Primera División Leganes -

Valencia Eredivisie Feyenoord -

Excelsior Ligue 1 Caen -

Montpellier Ligue 1 Lille -

Amiens Ligue 1 Nantes -

St. Etienne Ligue 1 Straßburg -

Metz Ligue 1 Troyes -

Nizza Premier League Chelsea -

Tottenham Primera División Eibar -

Real Sociedad Primera División Malaga -

Villarreal Primera División Atletico Madrid -

La Coruna Ligue 1 Lyon -

Toulouse

Nach dem wichtigen Sieg gegen Hannover 96 gehen die Spekulationen beim BVB weiter: Neben der unsicheren Trainerfrage soll nun auch eine Rückkehr von Mats Hummels unter gewissen Umständen ein Thema werden. Hier bekommt ihr eine Übersicht über die wichtigsten News, Gerüchte und Personal-Updates von Borussia Dortmund.

BVB: Hummels-Rückkehr ein Thema?

Mats Hummels wechselte im Sommer 2016 für 35 Millionen Euro von Borussia Dortmund zurück zu Bayern München. Angeblich träumen die Borussen von einer Rückkehr des Nationalspielers. Das berichtet zumindest der kicker.

Demnach könnte eine Hummels-Rückkehr tatsächlich ein Thema werden, "sollte Thomas Tuchel Jupp Heynckes als Bayern-Trainer beerben". Wie es in dem Bericht heißt, sei eine gemeinsame Basis "nahezu ausgeschlossen".

Hummels, der in der Jugendabteilung der Bayern ausgebildet wured, wechselte 2008 zunächst auf Leihbasis zum BVB, ehe Dortmund den Verteidiger 2009 fix verpflichtete.

© getty

Hummels' Statistiken bei Borussia Dortmund

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 225 19 12 DFB-Pokal 31 2 1 Champions League 27 2 1 Europa League 16 2 1

Zorc kündigt Veränderungen beim BVB an

Unter Peter Stöger haben sich die Ergebnisse des BVB stabilisiert und mit 48 Punkten ist Dortmund auf Kurs Champions League. Um in der nächsten Saison wieder konstant guten Fußball zu zeigen, bahnt sich aber ein Umbruch an.

"Wir wissen, dass es Veränderungen im Kader geben muss und am Ende auch geben wird. Das ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte Zorc am Sonntag gegenüber Eurosport. Hier geht's zur ausführlichen News.

© getty

BVB mit konkretem Interesse an neuem Stürmer

Die Zukunft von Michy Batshuayi, der in sieben Bundesliga-Einsätzen sechs Treffer erzielte, ist weiterhin ungewiss. Stand jetzt endet die Leihe des 24-Jährigen im Sommer und Batshuayi kehrt dann zum FC Chelsea zurück.

Bereits seit Wochen kursieren Gerüchte um einen möglichen Ersatz: Lautaro Martinez. Wie der kicker nun vermeldet, zeigt der BVB sehr konkretes Interesse an dem 20-jährigen Stürmer von Racing Club.

Allerdings hat Dortmund im Werben um den Argentinier offenbar Konkurrenz, denn auch Inter Mailand soll an Martinez Interesse bekundet haben. Dem Vernehmen nach wären für Martinez rund 30 Millionen Euro Ablöse fällig.

Martinez' Statistiken in der Saison 2017/18

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Primera Division 14 10 4 Libertadores 1 3 -

Stögers BVB-Serie geht weiter

Seitdem Peter Stöger das Traineramt bei Borussia Dortmund übernommen hat, ist der BVB in der Bundesliga ungeschlagen. In den zwölf Ligaspielen feierten die Schwarz-Gelben sieben Siege. Damit sammelte Stöger im Schnitt 2,17 Siege pro Partie.