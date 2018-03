BVB-News: Gerüchte und Personal-Updates rund um Borussia Dortmund

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies England -

Der BVB ist mit seinem Interesse an Patrick Cutrone vom AC Milan offenbar gescheitert. In der Frage, wer in der kommenden Saison Trainer von Borussia Dortmund sein wird, kochen derweil erneut Gerüchte um Ralph Hasenhüttl und Lucien Favre hoch. Hier gibt es alle aktuellen News zum BVB.

Auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer für die kommende Saison haben die Dortmunder laut calciomercato ein Auge auf Patrick Cutrone vom AC Milan geworfen. Angeblich haben die Schwarz-Gelben den 20-Jährigen bereits mehrfach gescoutet.

Cutrone ist in einer wechselhaften Saison einer der Lichtblicke bei den Rossoneri. In 37 Pflichtspielen erzielte er 15 Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Mit seinen vielversprechenden Anlagen hat er das Interesse zahlreicher internationaler Topklubs, vor allem des BVB, geweckt.

Die Saisonstatistiken von Patrick Cutrone beim AC Milan

Wettbewerb Einsätze Startelf-Einsätze Tore Serie A 20 11 7 Coppa Italia 4 2 2 Europa League 9 9 4

Allerdings hat die Borussia offenbar keine Chance auf eine Verpflichtung. Stattdessen steht Cutrone, der seinen Vertrag erst im Sepember bis 2021 verlängerte, angeblich vor einer erneuten Ausdehnung seines Arbeitspapiers. So bietet Milan dem 20-Jährigen ein Jahresgehalt von einer Million Euro an, wenn er sich bis 2023 bindet.

Entsprechend muss sich der BVB bei der Suche nach einem Ersatz für Leihgabe Michy Batshuayi, der dem Vernehmen nach zu Chelsea zurückkehren wird, wohl anderweitig umsehen.

© getty

Trainersuche: Verpflichtet der BVB Ralph Hasenhüttl?

Darüber hinaus ist auch die Frage, wer in der kommenden Saison Trainer der Dortmunder sein wird, nach wie vor aktuell. Laut einem Bild-Gerücht liefern sich die Borussen dabei ein Duell mit dem FC Bayern München um die Dienste von RB Leipzigs Ralph Hasenhüttl.

Der Bonus sei dabei, dass Hans-Joachim Watzke mittlerweile ein sehr gutes Verhältnis mit dem Österreicher habe.

Billig würde eine Verpflichtung des 50-Jährigen allerdings nicht werden. Die Bild bringt eine potentielle Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro ins Spiel. Die höchste Ablöse für einen Trainer in der Geschichte der Bundesliga liegt bislang bei fünf Millionen Euro, die der BVB im vergangenen Sommer für Peter Bosz an Ajax Amsterdam zahlte.

Nizza legt Ablösesumme für Lucien Favre fest

Bereits im vergangenen Sommer war Lucien Favre ein Trainerkandidat bei den Schwarz-Gelben. Damals ließ der OGC Nizza den Schweizer allerdings nicht aus seinem Vertrag.

Das könnte sich im kommenden Sommer ändern: Wie France Football erfahren haben will, rechnen die Südfranzosen mittlerweile fest damit, dass Favre seinen Vertrag bis 2019 nicht erfüllen und den Verein im Sommer verlassen wird.

Der Klub habe dem 60-Jährigen signalisiert, ihn bei einem entsprechenden Angebot im Sommer gehen zu lassen. Demnach liegt die Ablösevorstellung bei drei Millionen Euro.

Favre hat nach France-Football-Informationen ein konkretes Angebot des saudi-arabischen Klubs Al-Nasr ausgeschlagen, weil er einen Wechsel zurück in die Bundesliga präferiere. Dort könnte der 60-Jährige das Traineramt beim BVB - oder eben beim FC Bayern - übernehmen.

Lucien Favres bisherige Trainerstationen

Amtszeit Verein Punkteschnitt 1992 - 1995 FC Echallens - 1996 - 2000 Yverdon-Sport 1,21 2000 - 2002 Servette FC 1,57 2003 - 2007 FC Zürich 1,85 2007 - 2009 Hertha BSC 1,48 2011 - 2015 Borussia Mönchengladbach 1,65 2016 - ? OGC Nizza 1,54

Andriy Yarmolenko arbeitet an Comeback beim BVB

Der verletzte Andriy Yarmolenko arbeitet indes hart an seinem Comeback. Der Ukrainer, der seit Ende Januar mit einer hartnäckigen Fußverletzung ausfällt, stieg in dieser Woche wieder ins Training beim BVB ein.

Am Dienstagmorgen schob Yarmolenko Extraeinheiten und war bereits eine Stunde vor seinen Teamkollegen und dem Beginn des offiziellen Mannschaftstrainings auf dem Rasen. Eine Rückkehr Ende April ist realistisch.