BVB gegen Hannover 96 live im TV oder Livestream verfolgen

Am Sonntag empfängt der BVB im Rahmen des 27. Spieltags der Bundesliga Hannover 96 im heimischen Signal-Iduna-Park (13. 30 Uhr im LIVETICKER). Hier gibt es alle Infos zu den Mannschaften sowie der Übertragung im TV und Livestream.

Nach dem bitteren Aus in der Europa League gegen RB Salzburg will die Elf von Peter Stöger einen weiteren Rückschlag in der Bundesliga vermeiden. Zumindest in der Liga ist die Borussia seit dem Amtsantritt des Österreichers ungeschlagen und will diese Serie auch gegen die Niedersachsen weiter ausbauen.

Auswärts präsentierte sich Hannover darüber hinaus zuletzt alles andere als gefährlich, seit dem neunten Spieltag glückte in acht Versuchen kein Sieg mehr in fremden Stadien.

BVB gegen Hannover 96 live sehen

Der BVB spielt am Sonntag bereits um 13.30 Uhr, die Partie wird nur von Eurosport und nicht wie gewohnt von Sky übertragen. Sowohl im TVauf Eurosport 2HDXtra als auch im Internet über den Livestream kann das Spiel verfolgt werden.

Um das Spiel im Eurosport Player zu sehen, muss zunächst ein Abonnement abgeschlossen werden (hier entlang). Der Player läuft zum Beispiel auf dem PC oder Laptop und darüber hinaus auch auf folgenden Geräten:

iPhone, iPad

Tablets mit Android

Eurosport Player App

Die Vorberichte beginnen bei Eurosport um 12.30 Uhr, Matthias Sammer begleitet das Spiel als Experte im Studio.

BVB gegen Hannover 96 im Liveticker verfolgen

Auch mit dem Liveticker von SPOX verpasst ihr nichts von dem Spiel und bleibt immer auf dem Laufenden.

Marco Reus droht beim BVB auszufallen

Beim BVB droht Marco Reus für das Spiel gegen Hannover auszufallen, der Offensivstar musste in Salzburg zur Halbzeit mit Adduktorenproblemen ausgewechselt werden.

Darüber hinaus stehen auch hinter den Einsätzen von Christian Pulisic und Ömer Toprak noch Fragezeichen.

Die Verletztenliste des BVB im Überblick