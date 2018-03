BVB-News: Gerüchte und Meldungen vor Borussia Dortmund gegen RB Salzburg

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Poltawa -

Schachtjor Donezk Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Indian Super League Goa -

Chennai Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (Delayed) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (Delayed) Premier League West Bromwich -

Leicester (Delayed) Premier League West Ham -

Burnley (Delayed) Premier League Newcastle -

Southampton (Delayed) Superliga Boca Juniors -

Tigre Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Indian Super League Bengaluru -

Pune Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Eredivisie Feyenoord -

Alkmaar Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Primeira Liga Pacos Ferreira -

FC Porto Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland

Der BVB trifft am Donnerstag auf Red Bull Salzburg. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos vor dem Match sowie weitere Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB an Torwart-Talent interessiert?

Der BVB bastelt am Kader der Zukunft und offenbar ist dabei auch ein neuer Keeper ins Visier der Schwarz-Gelben geraten. Wie fussballtransfers.com erfahren haben will, soll Dortmund "großes Interesse" an Berke Özer haben.

Özer ist 17 Jahre alt und steht bei Altinordu noch bis 2019 unter Vertrag. FT ergänzt, dass Dortmund über Altinordus europäischen Sportdirektor Yasin Özcelik, der in Dortmund lebt, bereits mit dem türkischen Verein in Kontakt steht.

Der BVB hat mit Roman Bürki (27), Roman Weidenfeller (37) und Dominik Reimann (20) derzeit drei Torhüter im Kader.

Berke Özers Statistiken in der Jugendauswahl

Auswahl Einsätze Türkische U17 18 Türkische U16 5 Türkische U15 2

BVB gegen Salzburg - alle Infos zur Übertragung

Borussia Dortmund trifft im Achtelfinal-Hinspiel am Donnerstag um 19 Uhr auf Red Bull Salzburg. Das Match wird im Signal Iduna Park ausgetragen.

Neben Sky überträgt in Österreich auch SPOX das Match. Außerdem könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

© getty

Stöger und Schmelzer mit Respekt vor Salzburg

Auf der PK vor dem Match haben sich sowohl Trainer Peter Stöger als auch Marcel Schmelzer zu Salzburg geäußert. "Es wird nicht leicht, aber sie können uns auch nicht überraschen", sagte der Coach.

Schmelzer ergänzte: "Sie haben zehn Punkte Vorsprung in der Liga und können sich komplett auf die Spiele gegen uns konzentrieren."

© getty

BVB: Personal-Update

Folgende Spieler fallen verletzungsbedingt aus.