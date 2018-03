Bundesliga-News: HSV-Juwel Jann-Fiete Arp im Visier der Tottenham Hotspur

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Indian Super League Live Pune -

Bengaluru 1. HNL Live Rijeka -

Dinamo Zagreb Super Liga Vojvodina -

Roter Stern Championship Leeds -

Wolverhampton Premier League Poltawa -

Schachtjor Donezk Ligue 1 Straßburg -

Monaco Serie A AS Rom -

FC Turin Primera División Girona -

La Coruna J1 League Sendai -

Kobe CSL Shanghai Shenhua -

Shanghai SIPG Primera División Eibar -

Real Madrid Premier League Man United -

Liverpool Indian Super League Goa -

Chennai Championship Millwall -

Brentford Primera División FC Sevilla -

Valencia Ligue 1 PSG -

Metz Premier League Chelsea -

Crystal Palace Primera División Getafe -

Levante Championship Aston Villa -

Wolverhampton Ligue 1 Bordeaux -

Angers Ligue 1 Dijon -

Amiens Ligue 1 Lille -

Montpellier Ligue 1 Nantes -

Troyes Ligue 1 Rennes -

St. Etienne Premier League Huddersfield -

Swansea (Delayed) Primera División Malaga -

FC Barcelona Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Premier League Everton -

Brighton (Delayed) Premier League West Bromwich -

Leicester (Delayed) Premier League West Ham -

Burnley (Delayed) Premier League Newcastle -

Southampton (Delayed) Superliga Boca Juniors -

Tigre Premier League Rostow -

Zenit Primera División Espanyol -

Real Sociedad Serie A Florenz -

Benevento Premiership Rangers -

Celtic Eredivisie Ajax -

Heerenveen First Division A Anderlecht -

Antwerpen Premier League Arsenal -

Watford Ligue 1 Guingamp -

Nizza Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Indian Super League Bengaluru -

Pune Championship Nottingham -

Derby County Primera División Atletico Madrid -

Celta Vigo Eredivisie Feyenoord -

Alkmaar Ligue 1 Lyon -

Caen Premier League Bournemouth -

Tottenham Serie A CFC Genua -

AC Mailand Superliga Horsens -

Bröndby Super Liga Roter Stern -

Napredak Primera División Las Palmas -

Villarreal Primera División Bilbao -

Leganes Serie A Inter Mailand -

Neapel Ligue 1 Toulouse -

Marseille Primeira Liga Pacos Ferreira -

FC Porto Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon Primera División Univ Catolica -

Espanola

Der abstiegsbedrohte HSV könnte sein Sturm-Juwel Jann-Fiete Arp nach England verlieren. Allerdings ist der Youngster nicht der einzige Hamburg-Profi, der mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wird. Außerdem: Florian Kohfeldt will Zlatko Junuzovic bei Werder Bremen halten. Hier findet ihr die wichtigsten News aus der Bundesliga.

Spurs wohl an Arp interessiert

Bereits im November gab es Meldungen, wonach die Tottenham Hotspur an Jann-Fiete Arp interessiert sind. Wie die Sport Bild nun vermeldet, ist Arp bei den Spurs heiß begehrt, weshalb die Engländer ihr Bemühen um den Youngster intensivieren.

Der 18 Jahre alte Arp unterschrieb im Juli 2017 seinen Profivertrag und ist noch bis 2019 an den HSV gebunden.

© getty

Arps Statistiken in dieser Saison

Wettbewerb Einsätze Tore Bundesliga 15 2 A-Junioren Bundesliga 3 7

HSV vor Ausverkauf?

Der Hamburger SV droht gleich mehrere Spieler im Sommer zu verlieren. Der Hamburger Morgenpost zufolge erwägt der FC Augsburg, Andre Hahn zurück zum FCA zu lotsen. Hahn spielte bereits von 2013 bis 2014 in Augsburg.

Die Sport Bild bringt bei Douglas Santos und Walace jeweils einen Wechsel nach Spanien ins Spiel. Bereits seit vergangenem Sommer halten sich hartnäckig Gerüchte um ein PSV-Interesse an Santos.

© getty

Timo Werner träumt von England

Timo Werner liebäugelt mit einem Wechsel in die Premier League. Gegenüber FourFourTwo räumte der Nationalstürmer ein, dass die englische Top-Liga "ein Traum" sei. Werner sagte zwar, dass ein Wechsel nach England "wahrscheinlich nicht in den kommenden Jahren" infrage komme, er betonte aber auch, in Zukunft in einem Team spielen zu wollen, "das Titel gewinnt".

Vor allem Manchester United und der FC Liverpool haben es dem 22-Jährigen angetan. "Das sind die zwei, von denen ich ein kleiner Fan war, weil sie so viel Geschichte haben", sagte Werner."Aber wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich mehr Manchester United als Liverpool."

Johnson kehrt ins Mannschaftstraining zurück

Flügelspieler Fabian Johnson ist bei Borussia Mönchengladbach nach langer Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der 30-Jährige, der wegen hartnäckiger Rückenbeschwerden seit Ende November nicht mehr gespielt hat, ist laut Klubinformationen aber noch keine Option für das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag.

"Ich werde zuvor sicher noch die eine oder andere Extraschicht absolvieren müssen - und dann muss man einfach abwarten, wie schnell es geht", ließ Johnson über die Borussia-Website ausrichten.

© getty

Kohfeldt will Junuzovic halten

Immer wieder keimen Gerüchte um einen Abschied von Zlatko Junuzovic auf. Nun hat sich Florian Kohfeldt gegenüber der Bild deutlich zu Wort gemeldet.

"Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, damit Zladdi bei uns verlängert", sagte der Trainer und fügte an: "Zladdi ist ein ganz entscheidender Faktor bei uns auf dem Platz und in der Kabine. Er ist der Kapitän und eine Vertrauensperson für mich, mit der ich mich viel austausche. Er hat Großes geleistet und wird auch noch Großes leisten."

© getty

Tedesco hofft auf Goretzka-Rückkehr in Mainz

Schalke 04 hofft auf eine Rückkehr von Leon Goretzka für die kommende Partie am Freitag gegen Mainz 05. Laut Trainer Domenico Tedesco konnten am Mittwoch alle seiner Schützlinge trainieren, "einzig Goretzka hat nicht alle Teile des Trainings absolvieren können. Aber sein Signal war positiv", so der S04-Trainer.

Allerdings möchte der Coach die weiteren Trainingseinheiten erst einmal abwarten und danach entscheiden, ob der Nationalspieler bereits für einen Einsatz fit genug ist.

Bundesliga-News vom Mittwoch im Überblick