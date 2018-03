Tin Jedvaj: Offenbarte technische Probleme in der Vorwärtsbewegung und war so nicht nur ein geringer Offensiv-Faktor, sondern verlor häufig den Ball (17 Mal). Nach 71 Minuten war Schluss für ihn - LigaInsider-Note: 4,5.

Panagiotis Retsos: In der Entstehung beider Gegentore mit eklatanten Fehlern. Stand beim 0:1 erst falsch, griff Burgstaller dann zu schnell an und ließ sich austanzen (11.). Beim 0:2 mit Ballverlust und Foul, das zum Elfer führte – LigaInsider-Note: 5.

Kai Havertz: Ihm fehlte ein wenig die Körperlichkeit im Zweikampf. In der zweiten Halbzeit im Zentrum stark verbessert. Brachte 90,2 Prozent seiner Pässe an den Mann und war an drei Torschüssen beteiligt – LigaInsider-Note: 3.

Leon Bailey: Ähnlich wie Brandt bemüht (32 Sprints), stellenweise jedoch zu ballverliebt. Lief sich in der Folge häufig fest. Vergab in der 19. Minute eine Nachschussmöglichkeit – sein einziger Torschuss – LigaInsider-Note: 4,5.

Stefan Kießling: Kam in der 71. Minute für Jedvaj. Es war sein vierter Bundesliga-Kurzeinsatz in dieser Saison. Blieb wirkungslos. Keine Bewertung.

Karim Bellarabi: Kam in der 71. Minute für Brandt. Sorgte in der Schlussphase für einen kleinen Leistungsschub. Keine Bewertung.

© getty

Naldo: Gewohnt überragend in den direkten Duellen (86 Prozent gewonnen!) und gefährlich bei offensiven Standards – hätte in der 54. Minute so beinahe per Kopf getroffen - LigaInsider-Note: 2,5.