Wolfsburg will "genau durchleuchten": Martin Schmidt und Olaf Rebbe in der Schusslinie.

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Man City Primera División Alaves -

Real Betis Indian Super League Chennai -

Goa Championship Brentford -

Cardiff Ligue 1 PSG -

Angers Serie A Juventus -

Atalanta Copa Libertadores Independiente -

Millonarios Ligue 1 Monaco -

Lille Primera División Levante -

Eibar A-League FC Sydney -

Brisbane Primera División Deportivo -

Las Palmas Championship Fulham -

QPR Championship Wolverhampton -

Burton Albion Primera División Valencia -

Alaves Ligue 1 Bordeaux -

Rennes Serie A Udinese -

Sassuolo Premier League Liverpool -

Watford Primera División Real Sociedad -

Getafe Championship Bolton -

Aston Villa Primeira Liga Feirense -

Benfica Eredivisie PSV -

Venlo Ligue 1 Amiens -

Troyes Ligue 1 Angers -

Caen Ligue 1 Montpellier -

Dijon Ligue 1 Toulouse -

Straßburg Premier League Huddersfield -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Betis -

Espanyol Serie A SPAL -

Juventus Primeira Liga FC Porto -

Boavista Premier League Bournemouth -

West Brom (Delayed) Premier League Stoke -

Everton (Delayed) J1 League Vissel Kobe -

Cerezo Osaka Primera División Leganes -

Sevilla Serie A Sampdoria -

Inter Mailand CSL Tianjin Teda -

Tianjin Quanjian Ligue 1 Nizza -

PSG Championship Derby County -

Cardiff Eredivisie Sparta -

Ajax 1. HNL Osijek -

Hajduk Split Ligue 1 Metz -

Nantes Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Premiership Motherwell -

Celtic Primera División FC Barcelona -

Bilbao Super Liga Partizan -

Radnik Ligue 1 St. Etienne -

Guingamp Primera División Villarreal -

Atletico Madrid Primera División Celta Vigo -

Malaga Primera División Real Madrid -

Girona Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua Ligue 1 Marseille -

Lyon UEFA U19 Championship Deutschland -

Schottland Friendlies Argentinien -

Italien A-League Melbourne City -

Sydney Wanderers UEFA U19 Championship Deutschland -

Norwegen Friendlies Nordirland -

Südkorea League One Shrewsbury -

Wimbledon League Two Luton -

Barnet League Two Chesterfield -

Notts League One Portsmouth -

Oxford

Beim VfL Wolfsburg wird nach dem desolaten Auftritt in Bremen "alles genau durchleuchtet". Der Druck auf Trainer Martin Schmidt wächst, die Millionentruppe wandelt erneut am Abgrund zur 2. Liga.

Magere 3 Siege aus 18 Spielen, bedrohliche Nähe zu den Abstiegsrängen und keine Weiterentwicklung der millionenschweren Mannschaft: Trainer Martin Schmidt gehen beim VfL Wolfsburg allmählich die Argumente aus. Der Schweizer wackelt. Und nun kommen auch noch die Bayern.

"Der Druck steigt. Es ist vielleicht schon drei Minuten vor zwölf", sagte Schmidt nach dem 1:3 (0:2) bei Werder Bremen sichtlich bedient. Der nächste Minusauftritt seiner Millionentruppe hatte dem Schweizer die Laune gründlich verhagelt. "Die Niederlage schmerzt und tut sehr weh. Jetzt wissen alle, was die Stunde geschlagen hat. Jetzt müssen wir zusammenstehen, uns aufbäumen und gegen den Trend wehren."

Angst vor der erneuten Relegation

Zusammenstehen? Aufbäumen? Wehren? Dazu hatten die Wölfe unter "Wunschtrainer" Schmidt nun 18 Ligaspiele lang Zeit. Der Ertrag ist bescheiden. Auch der 50-Jährige schaffte es bislang nicht, aus der Ansammlung von talentierten und teuren Einzelkönnern endlich eine Mannschaft formen - und so schrillen am Mittellandkanal mal wieder unüberhörbar die Alarmglocken. Das Schreckgespenst einer erneuten Relegation geht angesichts von nur noch vier Punkten Abstand zu Platz 16 um.

"Wir müssen im inneren Zirkel die Dinge genau durchleuchten", sagte VfL-Sportchef Olaf Rebbe. Man werde jetzt "hinter verschlossenen Türen" analysieren und nach Mitteln und Wegen fahnden, "die wir anwenden, um Besserung herbeizuführen". Jeder müsse sich "an die eigene Nase fassen, ob die Vorgaben eingehalten werden".

Der Ton in Wolfsburg wird rauher. Neben Schmidt gerät beim Pokalsieger von 2015 zunehmend auch Rebbe in die Schusslinie. Das Schicksal des Trainers dürfte eng mit seinem eigenen verbunden sein, immerhin war Schmidt im Herbst die erste Wahl des sportlichen Leiters bei der Nachfolge von Andries Jonker.

Viele Investitionen, kaum Ertrag

Auch sonst fällt die Bilanz von Rebbe ziemlich bescheiden aus. 17 neue Spieler lotste der 39-Jährige zum VfL, seitdem er Anfang 2017 das Amt von Klaus Allofs übernahm, und gab in nur 13 Monaten satte 112 Millionen Euro für Neuzugänge aus. Schmidt ist nach Jonker und Valerien Ismael bereits der dritte Coach in Rebbes Amtszeit. Kein Wunder also, dass in Wolfsburg bereits der Name des bundesligaerfahrenen Managers Jörg Schmadtke die Runde macht.

"Es liegt nicht an irgendeinem Manager oder Trainer", sagte derweil Kapitän Maximilian Arnold unter dem Eindruck der desolaten ersten Halbzeit in Bremen: "Wir als Team sind schuld an der Situation. Was wir spielen, ist absolut scheiße. Wer nicht weiß, dass es in einem solchen Spiel um viel geht, der hat den Schuss nicht gehört."

Erst nach einem Donnerwetter von Schmidt in der Pause wachten die VfL-Stars auf. "Es war laut, sehr laut. Ein paar Blechkisten mussten dran glauben", berichtete Schmidt hinterher. Für die Wende reichte aber auch das nicht mehr.