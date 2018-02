"Rechtlich schwierig": Reinhard Grindel glaubt nicht an vorzeitiges Aus für Montagsspiele

League Cup So 25.02. Bohnen-Alarm! Rocket Beans kommentieren das Finale Bundesliga So Jetzt Schau dir jetzt die Nordderby-Highlights an! Primera División Live Villarreal -

Getafe Eredivisie Live Ajax -

Den Haag Serie A Live Crotone -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Tottenham Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto Superliga Union SF -

Colon Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis Cup Akhisar -

Galatasaray Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio Super Liga Radnicki Nis -

Partizan Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Superliga Midtylland -

Bröndby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante A-League Melbourne City -

Melbourne Victory CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F Ligue 1 Nizza -

Lille Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona Premier League Burnley -

Everton Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading First Division A FC Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Super Liga Partizan Belgrad -

Rad Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Ligue 1 Montpellier -

Lyon Superliga Brøndby -

Odense BK Primera División Real Sociedad -

Alaves Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand Ligue 1 Marseille -

Nantes Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas Championship Leeds -

Wolverhampton

Präsident Reinhard Grindel vom DFB hält ein vorzeitiges Ende der bis 2021 festgeschriebenen Montagsspiele in der Bundesliga trotz der heftigen Fan-Proteste für unrealistisch. "Es könnte perspektivisch vielleicht eine vermittelnde Lösung sein, zwei Spiele sonntags um 18.00 Uhr anzupfeifen. Laufende TV-Verträge in diese Richtung anzupassen, ist aber rechtlich schwierig", sagte Grindel der Bild am Sonntag.

Dass Eintracht Frankfurt zuletzt eine sehr liberale Strategie im Umgang mit den Protesten wählte und vor der Partie gegen RB Leipzig (2:1) sogar Demonstrationen am Spielfeldrand ermöglichte, beurteilt der 56-Jährige kritisch. "Ich finde es richtig, wenn man sich im Vorfeld um Deeskalation bemüht", sagte Grindel: "Aber ich halte es schon für sehr risikoreich, dass man, während die Spieler auf dem Platz sind, eine große Anzahl Fans in den Innenraum lässt. Ich bin froh, dass dort nichts passiert ist."

Reagieren wird der Verband derweil auf die Fan-Kritik bezüglich der zunehmenden Kommerzialisierung des Rahmenprogramms beim DFB-Pokal-Finale in Berlin. So werde es künftig weder einen Show-Act in der Halbzeit wie zuletzt Helene Fischer geben noch eine prominente "Pokal-Lady", die vor dem Spiel die Trophäe auf den Rasen trägt, erläuterte Grindel: "Wir haben aufgenommen, was an Kritik an den Abläufen des letzten Finals geäußert worden ist. Wir werden ausschließlich den Fußball in den Mittelpunkt des Pokal-Finals stellen."

Darüber hinaus setzt Grindel im Umgang mit den Fußball-Fans auf eine Fortsetzung des Dialogs. "Ich glaube, wir konnten durch die Gespräche gegenseitige Vorurteile abbauen. Die Fan-Vertreter haben gemerkt, dass wir großes Interesse an einem emotionalen Stadionerlebnis haben", sagte Grindel und kündigte weitere Maßnahmen ähnlich der Aussetzung der Kollektivstrafen an, mit denen auf die Bedürfnisse und Anliegen der Anhänger reagiert werden soll.