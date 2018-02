RB Leipzigs Kevin Kampl über die Dominanz des FC Bayern: "Eine Liga für sich"

NHL Fr 16.02. Battle of New York: Rangers - Islanders live auf DAZN Premier League Live Chelsea -

West Bromwich Primera División Live La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai A-League Sydney Wanderers -

Newcastle Premier League Schachtjor Donezk -

Odessa Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Split Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux Superliga Banfield -

Boca Juniors League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo Ligue 1 Troyes -

Dijon Primera División Leganes -

Real Madrid Championship Derby -

Leeds World Freestyle Masters DAZN World Freestyle Masters Indian Super League Mumbai -

NorthEast United J1 League Tosu -

Kobe Ligue 1 Straßburg -

Montpellier Championship Hull -

Sheffield Utd Primera División La Coruna -

Espanyol A-League Melbourne Victory -

Adelaide Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Premier League Liverpool -

West Ham Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Serie A Bologna -

CFC Genua Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax Amsterdam -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Eredivisie Feyenoord -

PSV Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Primera División Bilbao -

Malaga Ligue 1 Lyon -

St. Etienne League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense BK Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto

Im Interview mit Amazon Music hat sich Leipzigs Kevin Kampl unter anderem zu der aktuellen Dominanz des FC Bayern München in der Bundesliga. Um dem Rekordmeister wieder gefährlich zu werden, sollte nicht versucht werden, dessen erfolgreiches Spielsystem zu übernehmen.

"Niemand kann die Bayern kopieren", sagte der 27-Jährige und lieferte dafür umgehend seine Erklärung: "Wer versucht, ihren Spielstil zu imitieren, aber nicht die spielerische Qualität dazu hat, wird eiskalt bestraft. Denn dann fehlen ein paar Prozent."

Obwohl Leipzig derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz steht, beträgt Bayerns Vorsprung bereits 18 Punkte: "Bayern ist auf einem anderen Level, sie haben ganz andere Möglichkeiten. Wir sollten nicht versuchen, Bayern nachzumachen, sondern andere Möglichkeiten finden, um sie zu stoppen."

Wie das gelingen könnte, habe der Slowene im Ruhrpott gesehen: "Dortmund hat es unter Thomas Tuchel am ehesten so hinbekommen wie die Bayern. In der Phase haben sie den Gegner extrem bespielt, im Guardiola-Stil. Unter Peter Stöger machen sie das jetzt auch nicht mehr."

Die anderen Bundesligisten sollten sich nicht mit dem Tabellenführer vergleichen, sondern in erster Linie auf sich selbst achten: "Wir sollten uns nicht auf ein Level mit Bayern setzen, denn sie sind eine Liga für sich", so das Resümee des Mittelfeldspielers.