Nuri Sahin mit Liebeserklärung an Borussia Dortmund: Will "Trainer dieses Vereins" werden

Super Bowl So 04.02. Super Bowl LII im US-Original-Kommentar! Ligue 1 Live Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolverhampton -

Sheffield Utd Primeira Liga Benfica -

Rio Ave Ligue 1 Amiens -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Premier League Man United -

Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Primeira Liga FC Porto -

Braga Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester -

Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Coupe de France Bourg-Peronnas -

Marseille Cup Genclerbirligi -

Besiktas Coupe de France Sochaux -

PSG Eredivisie PSV – Excelsior Eredivisie Roda – Ajax Coupe de France Montpellier -

Lyon Copa del Rey Sevilla -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge – Lüttich Coupe de France Grenoble -

Straßburg Copa del Rey Valencia -

Barcelona Ligue 1 St. Etienne -

Marseille Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas A-League Melbourne City -

FC Sydney Primera División Villarreal -

Alaves Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp – Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel – Lazio Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Primera División FC Sevilla -

Girona Eredivisie Ajax -

Twente Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Primera División FC Barcelona -

FC Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Brøndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Premier League Chelsea -

West Brom Primera División La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai

Borussia Dortmunds Nuri Sahin hat bereits feste Vorstellungen, wie die Zeit nach seinem Karriereende aussehen sollte. Im Interview mit der Deutschen Welle erklärte der 28-Jährige, sich in zehn Jahren "am Spielfeldrand in unserem Stadion als Trainer dieses Vereins" zu sehen.

Seit 2011 ist Sahin nun in der Bundesliga, mit einer kurzen Unterbrechung, als der Mittelfeldspieler zu Real Madrid wechselte, sich dort aber nicht durchsetzen konnte. Zwar waren diese Monate eine tolle Erfahrung, jedoch sei ihm dadurch auch klar geworden, sich nach Dortmund zu sehnen.

"Es war wie Hollywood? Wenn du da bist, bist du in Hollywood. Aber in meinem Herzen war mir klar, ich möchte ein Teil von Borussia Dortmund sein", meinte Sahin und fügte hinzu: "Ich brauche das. Ich brauche das, um in meinem Leben glücklich zu sein. Ich habe eine tolle Familie, aber wenn ich Fußball spiele, will ich das BVB-Trikot tragen."

"Der Sport ist nicht alles"

Dabei ist der Sport aber weitaus nicht alles in seinem Leben: "Fußball ist perfekt, aber um dich herum brauchst du auch noch andere Dinge. Ich begann, mich für Autos zu interessieren, für Mode, für gesundes Essen, wie ich schlafen muss, für mich selbst zu sorgen, mein Leben zu genießen. Diese Dinge sind auch sehr wichtig für den Kopf."

In der laufenden Saison kommt Sahin auf 14 Einsätze in der Bundesliga, in denen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen. Noch bis Juni 2019 steht der 28-Jährige bei Borussia Dortmund unter Vertrag.