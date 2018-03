Neues Urteil in Bremen: DFL muss sich an Polizeikosten beteiligen

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Premier League Stoke -

Die DFL muss sich an den Kosten für Polizeieinsätze bei sogenannten Hochrisikospielen der Bundesliga beteiligen. Das Oberverwaltungsgericht Bremen erklärte die Gebührenbescheide des Bundeslandes Bremen am Mittwoch grundsätzlich für rechtens und hob damit ein vorinstanzliches Urteil auf. Die DFL kündigte am Mittwoch an, vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in Revision gehen zu wollen.

"Die rechtliche Wertung des Oberverwaltungsgerichts ist aus Sicht der DFL bei allem Respekt unzutreffend. Die DFL wird daher Revision gegen das Urteil einlegen", sagte DFL-Präsident Reinhard Rauball.

Der Fußball sei "nicht Verursacher von Gewalt, und eine bloße Umverteilung von Kosten führt nicht zur notwendigen Reduzierung der Polizeieinsätze. Es ist für uns weiterhin nicht nachvollziehbar, dass der Fußball für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, die eine Kernaufgabe des Staates ist und der Allgemeinheit zugutekommt, verantwortlich sein soll".

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) bezeichnete die Entscheidung als "wesentlichen Etappensieg" und Erfolg "auf voller Breite. Alle Argumente der DFL sind hinfällig. Es kann nicht angehen, dass die einen Millionen verdienen im Profifußball und dass die Steuerzahler mit immensen Polizeikosten überzogen werden".

Der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz, ergänzte: "Die zunehmende Wirtschaftskraft der Profivereine und der Deutschen Fußball Liga gibt es durchaus her, dass Klubs und DFL an den Kosten für Hochrisikospiele beteiligt werden."

BVB-Chef Hans-Joachim Watzke hatte wenig Verständnis für die Entscheidung. "Ich hoffe, dass das nicht nur auf den Fußball bezogen wird, sondern dass auch alle anderen Volksfeste, alle anderen Aktivitäten anteilig mit Kosten belastet werden. Ich glaube, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist", sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund.

Hanke, Thurk & Co.: Diese Ex-Bundesligaspieler kickten im Amateurbereich weiter © getty 1/19 Ex-Nationalspieler Mike Hanke steht am Sonntag vor seinem Comeback für seinen Jugendverein TuS 1910 Wiescherhöfen in der Landesliga. SPOX zeigt eine Auswahl an Bundesligaspielern, die nach ihrem Karriereende noch unterklassig weiterkickten. © getty 2/19 ANSGAR BRINKMANN - Eintracht Frankfurt, Arminia Bielelfeld: TSV Juist (Kreisklasse) © getty 3/19 SEAN DUNDEE - Karlsruher SC, VfB Stuttgart, Kickers Offenbach: VSV Büching und FV Grünwinkel (Kreisklasse) © getty 4/19 AILTON - SV Werder Bremen, FC Schalke 04, Hamburger SV, MSV Duisburg: u.a. KFC Uerdingen (Oberliga Niederrhein) und Hassia Bingen (Verbandsliga Südwest) © getty 5/19 DARIUSZ WOSZ - VfL Bochum, Hertha BSC: SC Union Bergen (Kreisliga A) © getty 6/19 FABIAN LAMOTTE - FC Schalke 04, 1860 München: BFC Viktoria 89 (NOFV-Oberliga Nord) und TSV 1865 Dachau (Bayernliga Süd) © getty 7/19 MARIUS EBBERS - MSV Duisburg, 1. FC Köln, Alemannia Aachen, Fc St. Pauli: VfL 93 Hamburg (Kreisliga) und SC Viktoria Hamburg (Oberliga Hamburg) © getty 8/19 GIOVANNI FEDERICO - u.a. Karlsruher SC, Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld: TuS Ennepetal (Oberliga Westfalen) und SSV Hagen (Bezirskliga) © getty 9/19 TOBIAS RAU - VfL Wolfsburg, FC Bayern München, Arminia Bielefeld: TSV Neuenkrichen (Kreisliga) © getty 10/19 DANIEL FELGENHAUER - Greuther Fürth, Borussia Mönchengladbach, RW Ahlen: SpVgg Bayern Hof (Bayernliga Nord) © getty 11/19 THOMAS GALASEK - 1. FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach: FSV Erlangen-Bruck (Bayernliga Nord) © getty 12/19 ERVIN SKELA - u.a. Arminia Bielefeld, FC Kaiserslautern, Energie Cottbus: TSV Germania Windeck (NRW-Liga) und FC Hanau 93 (Verbandsliga Hessen-Süd) © getty 13/19 MICHAEL HOFMANN - 1860 München, Jahn Regensburg: SV Pullach (Bayernliga Süd) und SV Türkgücü-Ataspor München (Landesliga Bayern Südost) © getty 14/19 CHRISTOPH METZELDER - Borussia Dortmund, FC Schalke 04: TuS Haltern (Oberliga Westfalen) © getty 15/19 CHRISTIAN LELL - FC Bayern München, 1. FC Köln, Hertha BSC: TSV Weyarn (Kreisklasse) © getty 16/19 TIM WIESE - FC Kaiserslautern, Werder Bremen, TSG 1899 Hoffenheim: SSV Dillingen (Kreisliga) © getty 17/19 MARCELL JANSEN - Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München, Hamburger SV: Hamburger SV 3 (Oberliga Hamburg) © getty 18/19 MICHAEL THURK - FSV Mainz 05, Energie Cottbus, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Heidenheim: FC Stätzling (Landesliga Bayern Südwest) © getty 19/19 MIKE HANKE - FC Schalke 04, VfL Wolfsburg, Hannover 96, Borussia Mönchengladbach, SC Freiburg: TuS Wiescherhöfen (Landesliga)

Nordderby 2015: Mehrere Verletzte und erhebliche Sachschäden

Das Gericht hatte seine Entscheidung zuvor damit begründet, dass Fußballspiele auch wegen der Sicherung durch die Polizei wirtschaftlich erfolgreich seien.

In vorheriger Instanz hatte das Verwaltungsgericht Bremen der Klage der DFL am 17. Mai 2017 noch stattgegeben und den Bremer Gebührenbescheid von 2015 als rechtswidrig aufgehoben.

Konkret geht es in Bremen um das Gastspiel des Hamburger SV in Bremen am 19. April 2015. Damals war es zu einer Massenschlägerei zwischen 50 bis 60 Hamburger und 120 Bremer Chaoten gekommen, es gab mehrere Verletzte und erhebliche Sachschäden.

Mäurer: "Nicht alle Kosten der Allgemeinheit in Rechnung stellen"

"Wenn man sehr viel Geld mit der Durchführung der Liga verdient, ist es angemessen, nicht alle Kosten der Allgemeinheit in Rechnung zu stellen", hatte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer den Gebührenbescheid der Hansestadt begründet.

Laut Polizei waren 969 Beamte im Einsatz, die 9537 Arbeitsstunden geleistet haben. Bei einem normalen Bundesligaspiel sind etwa 200 bis 250 Polizisten vor Ort am Weserstadion.

Die Stadt schickte nach dem HSV-Spiel einen Gebührenbescheid über 425.718,11 Euro an die DFL. Gestritten wurde zudem über fünf weitere Partien. Die eingeforderten Kosten belaufen sich mittlerweile auf knapp zwei Millionen Euro.