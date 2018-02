Hannovers Präsident Martin Kind zu 50+1: "Eigenverantwortung der Klubs stärken".

Six Nations Sa 10.02. Nur was für richtig harte Kerle: Six Nations auf DAZN Coupe de France Live Bourg-Peronnas -

Marseille Cup Live Genclerbirligi -

Besiktas Coupe de France Live Sochaux -

PSG Eredivisie PSV -

Excelsior Eredivisie Roda -

Ajax Coupe de France Montpellier -

Lyon Copa del Rey FC Sevilla -

Leganes Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge -

Lüttich Coupe de France Grenoble -

Straßburg Copa del Rey Valencia -

FC Barcelona Ligue 1 St. Etienne -

Marseille Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas A-League Melbourne City -

FC Sydney Primera División Villarreal -

Alaves Premier League Tottenham -

Arsenal Championship Sheffield Utd -

Leeds Serie A SPAL -

AC Mailand Championship Bristol City -

Sundeland Primera División Malaga -

Atletico Madrid 1. HNL Osijek -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Toulouse -

PSG Serie A Crotone -

Atalanta Premier League Man City -

Leicester Primera División Leganes -

Eibar Ligue 1 Angers -

Monaco Ligue 1 Bordeaux -

Amiens Ligue 1 Dijon – Nizza Ligue 1 Guingamp – Caen Ligue 1 Metz -

Montpellier Premier League Everton -

Crystal Palace (Delayed) Primera División Real Madrid -

Real Sociedad Serie A Neapel – Lazio Primeira Liga Portimonense -

Benfica Premier League West Ham -

Watford (DELAYED) Premier League Stoke -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Burnley (DELAYED) Primera División FC Sevilla -

Girona Eredivisie Ajax -

Twente Serie A Sassuolo -

Cagliari Premier League Huddersfield -

Bournemouth Championship Aston Villa -

Birmingham Eredivisie Vitesse -

Feyenoord First Division A Waasland-Beveren -

Brügge Ligue 1 Straßburg -

Troyes Serie A Inter Mailand -

Bologna Serie A Chievo Verona -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Hellas Verona Serie A FC Turin -

Udinese Premier League Newcastle -

Man United Primera División FC Barcelona -

FC Getafe Ligue 1 Nantes -

Lille Primeira Liga Chaves -

FC Porto Premier League Southampton -

Liverpool Superliga Lyngby -

Bröndby Primera División Celta Vigo -

Espanyol Primera División Valencia -

Levante Serie A AS Rom -

Benevento Ligue 1 Lyon -

Rennes Premier League Chelsea -

West Brom Primera División La Coruna -

Real Betis Indian Super League Goa -

Chennai A-League Sydney Wanderers -

Newcastle Ligue 1 Monaco -

Dijon Primera División Girona -

Leganes Primera División Las Palmas -

FC Sevilla Premiership Ross County -

Hearts Serie A Udinese -

AS Rom Championship QPR -

Bolton Primera División Eibar -

FC Barcelona Ligue 1 PSG -

Straßburg Serie A Chievo Verona -

Cagliari Primera División Alaves -

La Coruna Primeira Liga Benfica -

Boavista Eredivisie PSV Eindhoven -

SC Heerenveen Ligue 1 Amiens -

Toulouse Ligue 1 Angers -

St. Etienne Ligue 1 Caen -

Rennes Ligue 1 Montpellier -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Metz Primera División Malaga -

Valencia Serie A CFC Genua -

Inter Mailand Primera División Real Sociedad -

Levante Serie A FC Turin -

Juventus Championship Norwich -

Ipswich 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Ligue 1 Nizza -

Nantes Serie A Benevento -

Crotone Serie A Bologna -

Sassuolo Serie A Neapel -

SPAL Primera División Atletico Madrid -

Bilbao Eredivisie Zwolle -

Ajax Ligue 1 Lille -

Lyon Championship Leeds -

Bristol City First Division A Charleroi -

Lüttich Serie A Atalanta -

Florenz Primera División Espanyol -

Villarreal Primeira Liga FC Porto -

Rio Ave Primera División Real Betis -

Real Madrid Serie A AC Mailand -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Bordeaux League One Blackburn -

Bury Serie A Lazio -

Hellas Verona Primera División Getafe -

Celta Vigo

Präsident Martin Kind von Hannover 96 hat die von der DFL angeregte Grundsatzdebatte zur so genannten 50+1-Regel begrüßt.

"Wir müssen gemeinsam Veränderungen in der Bundesliga gestalten und das nicht Gerichten überlassen. Man muss die Eigenverantwortung der Klubs stärken", sagte Kind am Dienstag: "Ich freue mich, dass alle Bundesligavereine in diesem Prozess jetzt involviert sind."

Am Montag hatte Kind seinen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung für die Übernahme der Stimmenmehrheit bei 96 überraschend ruhen lassen.

"Wenn die 50+1-Regel neu gestaltet werden soll, brauchen wir keine Ausnahmegenehmigung. Das ist der Hintergrund", sagte der Hörgeräteunternehmer: "Es gab keine Entscheidung der DFL gegen meinen Antrag." Hätte es ihn gegeben, wäre er dagegen juristisch vorgegangen. Aber bei "einer Klage hätten wir keinerlei Gestaltungsmöglichkeiten gehabt", sagte Kind.

Durch die angestoßene Diskussion seien diese nun aber vorhanden. Voraussetzung für eine Novellierung der 50+1-Regel ist eine Satzungsänderung der DFL-Statuten. Diese kann nur von der Mitgliederversammlung der 36 Klubs der Bundesliga und 2. Liga beschlossen werden - und zwar mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit.

Keine Garantie auf Neugestaltung von 50+1

"Eine Garantie auf Neugestaltung der 50+1-Regel gibt es nicht", sagte Kind, der erstmals öffentlich machte, wie hoch der Betrag ist, den er in den vergangenen 20 Jahren in den Klub investierte.

"In diesen 20 Jahren lagen die Einnahmen durch die Hauptsponsoren bei 96 bei 46 Millionen Euro plus X. Ich habe in dieser Zeit mehr aufgewendet - das wurde von einem Wirtschaftsprüfungsinstitut testiert und liegt der DFL vor", sagte Kind.

Im Gegensatz zu den anderen europäischen Topligen dürfen Investoren in Deutschland die Mehrheit an einem Verein derzeit nur dann halten, wenn sie diesen mehr als 20 Jahre "ununterbrochen" und "erheblich" gefördert haben. In der Bundesliga gelten entsprechende Ausnahme-Genehmigungen nur für Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim.